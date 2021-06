“Un desacierto, una tontera”: molestia total por presencia de Joaquín Lavín en pauta del IFE Universal

Durante la mañana de este lunes el Gobierno realizó una pauta, para explicar el proceso de postulación al IFE Universal, el que fue promulgado por el Presidente Sebastián Piñera este domingo. Sin embargo, la presencia del candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, generó ruido en varios sectores.

Y es que el todavía alcalde de Las Condes se hizo acompañar por una pizarra en la que explicó los alcances del proyecto, en teoría para los vecinos de su comuna. Dicha presencia encendió la polémica por acusaciones de intervencionismo electoral que emanaron desde la oposición y oficialismo.

Uno que reaccionó con molestia fue el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) quien manifestó que la presencia de Lavín “es un desacierto, una tontera. No tengo claro qué gana el Gobierno con esto, no tengo claro si algo gana Joaquín Lavín con esto”.

“No entiendo bien para qué se expone imprudentemente a que le digan que es intervencionismo político, que lo puedan llevar a la Contraloría”, indicó el diputado.

“Estaremos esperando las invitaciones en el resto de los comandos de los candidatos, ya que fue un absurdo total y es absolutamente intrascendente, tanto para los intereses del Gobierno como para los intereses del candidato. Me parece que no hay para qué, y me parece que es una tontera”, agregó.

Pablo Vidal y presencia de Lavín: “Esto es inaceptable”

Otro que reaccionó con molestia fue el diputado Pablo Vidal, quien señaló que pese a que “aún cuando uno ya no espera nada de este Gobierno, siempre logran volver a sorprendernos y en esta ocasión con una acción deliberada de intervencionismo electoral”,

“Al parecer quiere pagarle algún favor a Joaquín Lavín dado el tema del matrimonio igualitario donde se vio claramente incómodo”, apuntó Vidal quien manifestó que el Gobierno “hoy día no encuentran nada mejor que presentar la postulación al IFE Universal con el alcalde Joaquín Lavín, esto es inaceptable.

“Hago un llamado a la cordura, a que no se desesperen, a que no haga intervencionismo electoral con los recursos públicos apoyando a los candidatos, y en cualquier caso recurriremos a la Contraloría para investigue esta situación”.