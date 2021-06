Diseñadora remata “escultura digital invisible” y se convierte en viral: última oferta llegó a 46 mil pesos

Hace unas semanas el artista italiano Salvatore Garau saltó a la fama tras vender en 15 mil euros, más de 13 millones de pesos en moneda nacional, una escultura invisible.

El peninsular bautizó su obra como “Io sono” (Yo soy) y puso una serie de requisitos a quien adquirió la obra: esta debe colocarse en una casa particular, libre de cualquier obstáculo y en un área con dimensiones de unos 150 x 150 centímetros.

Usando este caso como inspiración, la diseñadora gráfica Teresa García está rematando una “escultura digital invisible”, la cual viene con certificado de autenticidad y que se puede adquirir a través de su cuenta de Instagram @demuseo

El remate de la obra se cierra esta noche a las 20:00 horas, alcanzando la última puja los 46 mil pesos.

En conversación con Las Últimas Noticias, afirmó que “la obra que ofrezco se llama Escultura Digital Invisible, que inventé a partir de la obra que hizo el artista italiano Salvatore Garau hace unas semanas”.

“La obra que hizo él fue en el suelo, con una cinta masking tape, enmarcó un cuadro y dijo ‘allí hay una escultura y es invisible’. Y alguien se la compró por más de 13 millones de pesos. Es un inicio dije ‘pero que cosa más estúpida, esto es súper absurdo. ¿Cómo alguien puede pagar por algo que no es nada?’ Pero después me pareció llamativo y quise hacer lo mismo, pero por 500 (como piso de subasta) y la cosa prendió más de lo que pensé. No busco ser millonaria ni nada”, expresó.

Consultada si se puede pagar con plata invisible, señaló que “se puede pagar con plata materializada, de alguna manera. Me tienen que hacer algún tipo de intercambio, no sé, una transferencia digital”.

Por último, García afirmó que el dinero recaudado por el remate lo usaría “para ir al museo de Mulchén (Región del Biobío) a grabar un video y publicarlo en redes sociales. Hay una pieza, física y tangible, que es importantísima y pocos conocen. El nórdico de Mulchén”.