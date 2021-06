Definiciones de Javiera Parada: no se sumará a otra campaña de Chile Vamos si Briones no gana las primarias y votará por Orrego

Javiera Parada, quien fuera militante de RD y ahora jefa de campaña de la candidatura presidencial de Ignacio Briones, entregó sus definiciones políticas.

En entrevista con Radio Concierto, sostuvo que “si no ganamos la primaria no me voy a sumar a ninguna otra campaña de Chile Vamos , mi compromiso es con el proyecto de Briones“.

Además, la vocera destacó que a diferencia de otras candidaturas de su sector “Ignacio no es una aparición, es parte de un partido con presencia en todo el territorio nacional”.

En tanto, Parada sostuvo que “la nueva derecha no está de acuerdo con el golpe de Estado. No podemos cargar en la espalda con lo que hicieron nuestros padres”, dijo la actriz y activista política.

Por otro lado, adelantó lo que será su decisión en la votación de gobernador de este fin de semana. “Estoy absolutamente decidida a votar por Claudio Orrego. Hizo un trabajo importante como intendente”, sentenció.