Monserrat Álvarez y su llamado a delincuentes que robaron auto adaptado de adultos mayores: “Dejen ahí cerca de la casa el vehículo”

El violento robo que sufrió anoche una pareja de adultos mayores en su hogar de la comuna de Ñuñoa, en el que dos delincuentes ingresaron a la vivienda para reducir cerca de 20 millones de pesos en especies, entre unos computadores y un automóvil adaptado para personas con problemas de movilidad, conmovió este martes a la animadora del Contigo en la Mañana de Chilevisión, Monserrat Álvarez, quien en medio de la entrevista que le hacían a una de las víctimas le hizo una particular petición a los asaltantes.

Sucede que la animadora, que escuchaba atentamente a don Jorge, el adulto mayor que relataba los detalles del violento asalto del que fueron víctimas anoche en la vivienda ubicada en las cercanías de la calle Chile-España, no pudo con su pena por enterarse de labios del afectado que en el asalto la pareja perdió unos notebooks y cámara fotográfica que contenían fotos de su familia y diversos recuerdos.

“Hay dos robos que son sumamente duros para una familia; el de los recuerdos y me imagino, Jorge, de un vehículo que es un vehículo especial, fundamental para ustedes, adaptado para personas con capacidad reducida y que a ustedes les costo mucho tenerlo”, dijo Monserrat, que a medida que don Jorge relataba los hechos esta mañana, más se sentía afectada por la indolencia de los delincuentes, que según informaron anoche funcionarios de Carabineros de Prefectura Oriente, “intimidaron al dueño de casa con un punzón y lo amarraron en uno de los dormitorios para sustraer distintas especies como notebooks, televisores y cámaras fotográficas”.

“Cualquier persona que le roben, que se hayan sentido totalmente vejados por unos mugrientos que entran a tu casa, que te roban el auto, que te roban tus cosas, yo lo encuentro último”, se lamentó Jorge, quien se quebró con el reportero de CHV al asegurarle que aunque recuperen las especies, el dolor por el asalto quedará grabado en la pareja: “Recuperar qué, si ya te violentaron y violaron tu espacio”.

Fue en ese instante en que la animadora intervino para tratar de calmar a don Jorge, momento que aprovechó para pedirle a los delincuentes que devolvieran el vehículo y los notebooks.

“A veces pueden sonar como palabras vanas, pero igual vale la pena hacerlo, no. Yo creo que un par de veces acá hemos apelado a algún pedazo de humanidad, que tengan quienes hicieron este delito, quienes cometieron este delito y pensar en ello, quizás pensar en un familiar, y muchas veces o quizás algunas veces ocurre que es posible encontrar el auto en algún lugar y que no esté en mal estado y que devuelvan los computadores. Si esos computadores no valen nada, son computadores que se revenden en el mercado por nada, pero que valen demasiado emocionalmente, sentimentalmente, para quienes son los dueños. Entonces yo creo que pueden resultar palabras al vacío, pero es lo que me nace. Nunca esta de más hacerle un llamado a estos delincuentes a que hagan aparecer, dejen ahí, el auto lejos y lo dejen con los computadores”.