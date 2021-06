Reportan problemas de conexión en WhatsApp e Instagram

Problemas de conexión tienen los usuarios de WhatsApp e Instagram que durante la tarde de este miércoles 9. De acuerdo con el portal Down Detector, los problemas partieron a las 18.20 horas. Y hasta ahora han tenido 592 informes de dificultades.

Siempre de acuerdo con este portal los problemas de conexión son de dos tipos: no se pueden enviar o recibir mensajes o la aplicación simplemente no se carga. En el caso de Instagram los usuarios señalaron que en la versión web de la red social las publicaciones no cargan con normalidad.

Desde Facebook, propietaria de WhatsApp e Instagram, no se han referido a los fallos. Esta no es la primera vez que este año la plataforma WhatsApp tiene problemas. En marzo se registró un episodio semejante.

Según publicó The Independent en Reino Unido, los usuarios informan problemas en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bangladesh y otros más. También hay problemas intermitentes para los usuarios de Estados Unidos y Reino Unido.

Más del 40 por ciento de los informes en el sitio web de DownDetector indican que hay un apagón total de los servicios de la plataforma de redes sociales. En Twitter, los usuarios informan que tienen dificultades para cargar fotos y publicaciones.