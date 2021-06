¿Alerta por tsunami rojo?: Chile Vamos acusa que ideas de la “Vocería de los Pueblos” ponen en riesgo la nueva Constitución

Preocupación existe en diversos sectores políticos tras las definiciones a las que arribaron 36 constituyentes agrupados en la “Vocería de los Pueblos”. Y es que ayer dieron a conocer 6 “garantías democráticas” bajo las cuales, a juicio de ellos, se debe regir la Convención Constitucional.

Entre ellas, plantean que la Convención no debe estar subordinada a las reglas que fijó el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. “Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos”, manifestaron.

Y tras ello, sobre todo Chile Vamos, acusaron que se estaría poniendo en riesgo el proceso. “Las reglas del juego deben ser respetadas. Esas reglas fueron plebiscitadas, la gente las conocía y quienes se postularon, sabían en que marco lo hacían. Esas reglas buscan un proceso limpio, correcto, donde se llegue a una Constitución que representa a la mayoría de los chilenos y no sólo a una izquierda dura o derecha extrema”, manifestó Mario Desbordes, candidato presidencial de RN y el PRI.

Y agregó: “Si no se respeta ese marco, la Constituyente está viciada. Si no respeta este marco, el producto sería completamente nulo e inaceptable”.

Por su parte, el candidato de Evópoli, Ignacio Briones, hizo presente que “preocupa la aparición, bajo el rótulo de pueblo, de ideas antidemocráticas y totalitarias”. Acto seguido, interpeló directamente a los candidatos de la primaria del pacto Apruebo Dignidad a que den

“¿Amparan esas declaraciones los candidatos de izquierda Gabriel Boric y Daniel Jadue? Los chilenos deben saber a quién van a elegir para gobernar mientras la convención se desarrolla”, sostuvo Briones.

“Vocería de los Pueblos” pone al Congreso en alerta

En medio de las reacciones que generó la declaración de los constituyentes, ciertamente parte del Congreso tuvo pronunciamientos.

Sobre la ideas que se expresaron, el diputado Diego Schalper (RN), manifestó: “Primero quiero decirles que están equivocados. Lo que hemos hecho nosotros en la Constitución es darles un poder derivativo con ciertos deslindes, con ciertas normas, entonces ellos no pueden hacer lo que quieren. Cuando las mayorías no participan, ciertas minorías organizadas quieren imponer sus términos y nosotros no podemos tolerar una dictadura de las minorías. Por lo tanto, si estas personas creen que desde ese tercio van a venir a imponer sus términos, están profundamente equivocados”.

El jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, manifestó que “quienes fueron electos para redactar la nueva Constitución no pueden sobrepasar la norma constitucional que les otorga el mandato. Por lo mismo, de acogerse la teoría que presentaron estos 36 constituyentes, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y, por consiguiente, la Convención Constitucional sería ilegal e ilegítima”.