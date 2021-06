Tsunami de críticas por viaje de Van Rysselberghe a Arabia Saudita

La senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe se fue de viaje a Arabia Saudita, para participar de reuniones con líderes del país y le ha costado muchas críticas.

La parlamentaria se trasladó junto a una delegación en calidad de presidenta de la UDI, a pesar de que Javier Macaya hoy ostenta el cargo. Pero se trataría de una invitación que la legisladora recibió en febrero pasado.

جانب من زيارة رئيسة حزب الوحدة الديمقراطية المستقلة وعضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي السيدة جاكلين ريسبيرغ والوفد المرافق لِمقر مؤسسة #مسك_الخيرية بهدف الاطلاع على أبرز وأحدث مبادرات وبرامج المؤسسة الداعمة لتمكّين الشباب والقطاع غير الربحي. pic.twitter.com/6PtkXZqh7v — Misk Foundation | مسك الخيرية (@MiskKSA) June 9, 2021

Y la experta en derecho internacional, Paulina Astroza, comenzó a prender las alarmas en su Twitter: “¿En qué anda Jacqueline van Rysselbergue en Arabia Saudí?”.

“Visita oficial como líder de la UDI? (…) Que yo sepa, ya no es su presidenta”, explicó.

El diputado Andrés Celis (RN) reconoció que “a mí me sorprendió. Yo no lo podía creer, y por eso traté de solicitar información, y claro, efectivamente está en Arabia Saudita”.

“Tengo entendido que este era un viaje que tenía desde febrero, pero no caben las causales para poder hacer un viaje como este. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados y Diputadas están suspendidos todos los viajes desde que estamos en pandemia. Tú no puedes hacer un viaje representando a la Cámara“, indicó.

Desde la UDI confirmaron que Van Rysselberghe solicitó un permiso para salir fuera del país a través de “Comisaría Virtual”, donde es la Subsecretaría del Interior, a través de migraciones, la que avala dicho trámite.