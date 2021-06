Joven organiza fiesta clandestina en su casa y le robaron las joyas de su abuela

Una joven argentina decidió organizar una fiesta clandestina en su casa, pese a las restricciones debido a la pandemia de coronavirus.

Según informa Minuto Uno, la mujer debió admitir que realizó el encuentro pese a que recibiría una fuerte sanción legal, debido a que fue víctima de un robo durante la actividad.

En ese sentido, la residente de la localidad de Morteros denunció ante medios locales que le sustrajeron un anillo y una cadenita de su abuela, los cuales tenían mucho valor sentimental para ella.

“Sé que muchos de los que lo vayan a escuchar van a decir ‘bien hecho por juntarte’ porque yo sé cómo es la circunstancia que estamos viviendo. Por eso no quiero victimizarme, sé que si no me hubiese juntado esto no hubiese sucedido”, indicó en diálogo con Cadena 3.

Por último, admitió que en la fiesta clandestina “eran bastantes” ya que algunos invitados llevaron a otras personas al lugar, y señalando sobre el robo que “uno no está atento al 100 por ciento de lo que sucede, porque no puedes tener ojos en la nuca y frenando que todo el mundo haga lo que hace”.