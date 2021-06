Mamá de Tomás publica mensaje a menos de un mes de cumpleaños de su fallecido hijo

La mamá de Tomás Bravo escribió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que lamenta la ausencia de su hijo. Estefanía Gutiérrez lo hizo cuando falta menos de un mes para un nuevo cumpleaños del fallecido niño. Tomás Bravo nació el 5 de julio de 2017 en Curanilahue, en la Región del Biobío. De estar vivo, cumpliría 4 años.

“Qué ganas de sonreír así de nuevo. Hoy sólo queda en mis recuerdos. ¡Qué ganas de verte crecer cada día hijo! ¡Con cada locura nueva que me hacía reír a carcajadas! Con cada palabra que aprendías, con todo lo que querías descubrir”, escribió en su Instagram la mamá de Tomás.

El niño desapareció el 17 de febrero pasado cuando estaba con su abuelo buscando unas vacas. Se encontraba a metros de su casa, en la comuna de Arauco. Su cadáver apareció el 26 de febrero a dos kilómetros de ese lugar. Debido al hallazgo la fiscalía formalizó al tío abuelo del niño por el presunto delito de homicidio calificado. Pero el hombre quedó libre porque los tribunales encontraron débiles las pruebas en su contra.

Hasta ahora el caso no tiene otros avances, a pesar de las pericias a la ropa y al cuerpo del niño, que estuvo tres meses en el Servicio Médico Legal de Concepción.

“Extraño todas esas mañanas que despertabas pegado a mi pecho, tomando tu tetita y me decías ‘levántate mamá, es de mañana’. Extraño verte dormir en tus siestas cada tarde. Me encantaba contemplarte como dormías, hijo, y siempre te sacaba fotitos!”, dijo y añadió: “Extraños demasiado tus abrazos, tus besitos en mis mejillas y tus ‘te amo mami’”.

Escribió luego: “¡Hoy nada de eso está! No hay día, hijo, que no te llore, que no te extrañe y que no me pregunte ¡por qué despierto en esta pesadilla sin ti!

¿Cómo aprender a vivir sin ti, Tomás? La verdad, no lo sé. ¡No sé cómo he aguantado tanto esta soledad! Besos al cielo hijo ¡Te amo mucho!”.