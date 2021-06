No iban a comprar: Mall Costanera Center niega el ingreso a equipo de BDAT y desata la molestia de sus animadores

Una particular polémica vivieron esta mañana los animadores del Buenos días a todos de TVN cuando mostraron un despacho de las aglomeraciones de público que se dieron en el interior del Mall Costanera Center.

Esto, luego del informe de la periodista del matinal, Ignacia Mir, que mostraba la ausencia de control sanitario en el recinto para el ingreso del gran número de público. Como si eso fuera poco, la notera hizo un llamado de atención por la facilidad que ella misma tuvo para entrar al centro comercial.

“Nos sorprendimos bastante porque en la entrada no nos controló nadie, la temperatura, el aforo, así de fácil (…) la fila que había para subir (por la escalera) avanzaba súper rápido. Y efectivamente era porque no había nadie (controlando)”, señaló la profesional, quien en el momento que informaba de las faltas sanitarias en que incurrían en el mall, aseguró que el personal del comercio “lamentablemente nos pidió que nos retiráramos porque no estaban dando permiso para entrar a prensa”.

La decisión del mall, por cierto, molestó al animador del matinal, Gonzalo Ramírez, quien afirmó que “molesta esta cuestión de que echen a la prensa cuando solamente está describiendo lo que ocurre”. Una postura a la que se sumó la animadora del espacio, María Luisa Godoy. “Debe mostrar lo que está sucediendo”, dijo no sin antes asegurar que la prensa cumple con su rol de informar a la ciudadanía.

“Pedimos la autorización para entrar. No estamos disfrazados de árbol. La Ignacia está con el logo del programa. No estamos actuando a la maleta, no (…) y si te están echando es porque algo no anda bien“, aseguró un contrariado Ramírez, que finalmente optó por reafirmar con el funcionario de Carabineros que participó en el análisis de lo sucedido (el teniente Daniel Medina, experto en el tema de los permisos por Comisaría Virtual), la evidente falta de distanciamiento social que se daba en el centro comercial.