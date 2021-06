Karina Oliva: “Somos gente común contra los mismos de siempre, lo nuevo contra lo viejo”

Durante toda la campaña, la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva (Comunes) ha querido diferenciarse de su rival, Claudio Orrego (DC), exponiendo que creará un gobierno ciudadano.

A días de la elección, lo reafirma: “El objetivo es gobernar con la gente”.

-Si pudiera volver atrás ¿Qué habría hecho distinto durante su carrera política y en esta campaña?

Nuestra historia y carrera política es precisamente la que nos tiene hoy representando los intereses de la gente frente al candidato que representa a los poderosos de siempre. Sería absurdo renegar de ese camino que nos trajo hasta acá. Ha sido muy difícil hacerse un espacio siendo una mujer de clase popular y de comuna periférica. Por supuesto que saco lecciones cada día, pero entiendo también que son las dificultades las que nos permiten aprender, crecer y mejorar. En fin, no me arrepiento de este amor, jajaja.

-Las últimas dos semanas se ha dado un escenario bastante tenso ¿Cree que eso le puede pasar la cuenta?

Es lamentable el nivel de beligerancia que ha existido en la campaña, pero era esperable. Lo que no esperé era que cruzaran la línea con mi hija o que terminaran trabajando al más estilo Trump, con empresas de WhatsApp, enviando noticias falsas o llamados telefónicos violando la privacidad de las personas. Cuando los mismos de siempre sienten amenazados sus privilegios, los defienden con uñas y dientes. Esperamos que la política sea un espacio donde discutamos proyectos de futuro, propuestas para mejorar la vida de las personas en el marco de los cambios que la ciudadanía exigen, siempre garantizando la dignidad de las personas.

-¿Por qué usted es mejor opción que Claudio Orrego?

Representamos proyectos distintos. Él representa y defiende el modelo de los últimos 30 años, uno que ha permitido el abuso y la desigualdad y que permite que hoy lo apoyen los candidatos presidenciales de la derecha. Nosotras representamos un proyecto de futuro, que busca la igualdad y dignidad de las personas, dentro de un marco feminista y ecologista y desde una persepctiva popular. Somos gente común contra los mismos de siempre, lo nuevo contra lo viejo, la voluntad de cambio y esperanza de un futuro digno contra un pasado de desigualdad y abusos. No soy yo quien tiene que decir quien es mejor opción, es la gente que votará el domingo.

-El apoyo que le dio Pablo Maltés le generó amplios cuestionamientos ¿No le incomoda tener “respaldo” de “los nietitos”?

Me debiera incomodar tener el respaldo de quienes han defendido los intereses de las inmobiliarias, de quienes se roban el agua, de quienes han vivido a costa de los trabajadores sin pagar sueldos justos. Estamos tranquilas porque nos respaldan fuerzas transformadoras, gran parte de la oposición a Piñera, pero lo más importante, es que nos respalda la ciudadanía.

-¿Cómo planea garantizar equidad en el territorio?

¡De muchas formas! En términos económicos crearemos ocho polos productivos en la RM, con foco en áreas rurales y comunas marginadas. En términos de vivienda, solicitaremos las atribuciones del Serviu para administrar el banco de terrenos fiscales de la región y fomentaremos la creación de una red de municipios que desarrollen iniciativas como la Inmobiliaria Popular que hay en Recoleta, y de esa forma crear una Red de Inmobiliarias Populares en la región.

En términos medioambientales aumentaremos las áreas verdes en toda la región, fomentando la restauración ecológica con especies nativas por etapas y promoviendo el aumento de áreas protegidas y recuperaremos espacios baldíos donde hoy se generan microbasurales, con el objetivo de generar espacios comunitarios como parques, plazas, huertos urbanos, entre otras iniciativas.

-¿De qué forma planea instalar un sistema para recoger la voz de los vecinos de las diferentes comunas durante su mandato? ¿Incluiría mecanismos de participación directa en la toma de decisiones?

Uno de nuestros objetivos es crear una ciudad innovadora y para eso exploraremos la factibilidad de generar plataformas digitales que permitan la participación ciudadana vía aplicaciones. Además, durante el proceso constituyente nuestro compromiso es que el gobierno regional se involucre viabilizando la realización de cabildos vinculantes. Hemos estado recibiendo propuestas en esa línea, que permitan que la participación ciudadana no sea simplemente un slogan sino que una realidad, pensada de abajo hacia arriba, esa será la nueva política de la gobernación metropolitana, construir con la gente.

-De ser electa, usted no tendrá atribuciones sobre el control del orden público, ¿Cree que eso puede afectar la evaluación ciudadana de su labor?

Es una buena pregunta, ha cruzado toda la campaña y quiero decir que precisamente acá hay una diferencia marcada con el candidato de la DC. Nosotras no pretendemos simplemente administrar, buscamos transformar, y eso se hace con voluntad política aunque nos digan que no se puede. El no se puede quedó en el pasado, la ciudadanía nos demostró que sí se puede, por eso, si bien no tendremos las atribuciones directamente, buscaremos generar, a través de la presión política, un apego irrestricto al respeto de los derechos humanos, la equidad en la distribución de la fuerza policial y la protección de nuestros barrios. Nuestro objetivo es gobernar con la gente y así lo haremos.