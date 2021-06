Naya Fácil: el live que le pasó la cuenta a Karina Oliva ante Mónica González

Naya Fácil, la influencer, habló en un live de Instagram con la actual candidata a gobernadora del Frente Amplio Karina Oliva. Eso fue el 7 de mayo, pero la noche de este jueves 10, ese diálogo terminó por pasarle la cuenta en el debate final que tuvo Oliva ante Claudio Orrego de la DC en Mentiras Verdaderas de La Red.

Y no porque su contendor le hubiera preguntado por Naya Fácil, sino porque las que sí lo hicieron fueron las dos periodistas que tenía Eduardo Fuentes en el estudio. Mónica González y Julia Vial. Todo ocurrió prácticamente al final del debate, cuando aparecieron las preguntas de los twitteros. Ahí una usuaria preguntó:

“¿Karina Oliva explicará por qué apoya públicamente a la anti-influencer Naya Fácil, siendo que promueve la prostitución, drogas y alcohol entre los jóvenes?”.

Luego de eso, vino el siguiente diálogo.

Karina Oliva: “Primero, es muy importante cómo se usan los verbos. Una cosa es promover y otra dialogar. Aquí en la construcción de la sociedad de la Región Metropolitana se dialoga con todas, todos y todes. Con quienes incluso han sido callados, silenciados o invisibilizados. Hay sectores de la Región Metropolitana que por sus orígenes, su experiencia, su vida, no se les escucha. Lo que a nosotros nos promueve es saber qué está pasando en distintos lugares, no estar diciendo qué es lo que hay que hacer. Ni quién es bueno ni quién es malo. Ni quién es más digno ni quién es menor digno. Son cosas muy diferentes. Saber la experiencia de Naya no significa la promoción. Me parece que hay una lógica de excluir sobre todo a mujeres”.

Entonces fue cuando González la confrontó y la puso en aprietos.

Mónica González. “Yo creo que todo eso se puede entender. Pero yo vi el video hoy día, poco antes de llegar acá. Y usted dice que esta señora Naya Fácil es un referente. ¿Se equivocó al decir que es un referente?”.

Karina Oliva: “O sea alguien que es referente no necesariamente te signifique ser positivo o negativo. Es alguien que tiene… que muchas personas le siguen… no es que le sigan para hacerlo, sino que están ehhhh, particularmente viendo qué hace, qué no hace. Eso hoy día es parte importante de la discusión. Creo que es muy importante separar cómo uno aborda estos temas. Cómo las redes sociales están abiertas para que cualquier persona acceda a distintos tipos de información, y por qué esa persona hoy día tiene más de un millón de seguidoras. ¿Vamos a negar que existe o lo vamos a abordar? Eso es lo que yo creo es diferente”.

Después de eso, vino la otra pregunta.

Julia Vial. “Sí, pero yo también vi el video y usted habla que es un referente para su hija…”.

Entonces Oliva jugó su última carta.

Karina Oliva: “No, yo dije que mi hija la seguía por redes sociales, que es muy distinto. Lo que sí me parece grave de las redes sociales es el uso de las redes sociales para hacer una contra-campaña en mi contra.

Julia Vial: “¿Usted siente que es eso básicamente?”.

Karina Oliva: “Sí, lo siento así. Y me parece muy triste que se ocupe a mi hija”.