“¿Y vo’?, ¿Eris cantante?”: Camila Moreno relata su experiencia tras ser detenida por Carabineros

Hace un par de semanas la cantante nacional Camila Moreno fue detenida en el Paseo Ahumada, por gritarle a Carabineros en medio de controles al comercio ambulante que realizaban en el lugar.

Todo quedó registrado justamente, en un despacho de Chilevisión, que se encontró con este hecho.

Moreno contó su experiencia en “Las Gansas” de La Red y La Cuarta recogió las declaraciones. “Había vendedores ambulantes. Le iba a comprar a uno de ellos y veo a niños corriendo, gente con mucho susto. Veo a ‘pacos’ sacando las lumas y maltratando a uno de los vendedores (…) Yo me puse a gritar y el ‘paco’ encontró que grité muy fuerte y me fue a hablar. Me negué a identificarme”, reconoció.

Cuando los Carabineros se dieron cuenta de quien era, “Me preguntaron ‘¿Y vo’?, ¿Eris cantante?, ¿Qué cantai?’ y yo les dije “No, mis canciones” (…) ‘A ver, vamos a poner una’ y ponen “Hice a mi amor llorar”, una de mis canciones más tristes. Ahí estábamos esposados en la cuca, con ellos muertos de la risa”, relató la cantante.