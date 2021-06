Padre amarraba a su hija de 12 años para que hermano la violara

Un caso extremadamente crudo se conoció en Argentina y que ha dejado en shock a la comunidad. Y es que un joven de 26 años fue detenido, acusados de violar a sus hermanas, en complicidad con su propio padre.

De acuerdo a TN, el joven es acusado de violar a las pequeñas de 12, 10 y 5. El relato de las víctimas fue fundamental para que se avanzara en el caso. El papá de las niñas, de 60, también fue aprehendido, acusado de haber abusado sexualmente de la mayor.

La menor de 12 años declaró que “mi hermano me llevaba a la pieza de él, me sacaba toda la ropa, me tapaba la boca y me tocaba”.

Además, detalló que en una de esas ocasiones su padre también participó de los abusos, sujetándola y tapándole la boca para que su hermano mayor la violara.

Los especialistas que asistieron a la víctima corroboraron que tiene lesiones compatibles con una violación, además del daño mental que le causó lo ocurrido ya que según ella misma les expresó, intentó quitarse la vida.

El papá de las tres hermanas permanece detenido en la Comisaría Presidente Perón quedó imputado por abuso gravemente ultrajante agravado, en calidad de partícipe necesario, y como coautor del delito de corrupción de menor agravado por ser las víctimas menores de edad.