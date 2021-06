Boric tras derrota de Oliva: “Ayer Orrego triunfó en harto más que tres comunas”

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric (Convergencia Social), analizó la derrota que sufrió Karina Oliva (Comunes) en la segunda vuelta de gobernador en la Región Metropolitana, ante Claudio Orrego (DC), apuntando también a la baja participación a nivel nacional en el balotaje.

En diálogo con ADN Radio, el parlamentario apuntó que “yo creo que en momentos como este, donde hay tan baja participación, tenemos que preguntarnos por qué no logramos convocar a la mayoría del pueblo chileno. Destaco, sí, que este es un proceso importante y que estamos avanzando hacia una descentralización de Chile a través de los gobiernos regionales, y va a seguir avanzando, pero claramente la elección no fue convocante y ahí yo creo que hay dos factores que juegan y los cuales tenemos que analizar con más detalle”.

Y añadió que “uno es que creo que la atención se centró, en un cargo que era pensado justamente en descentralizar, excesivamente en la Región Metropolitana y las regiones quedaron nuevamente un poco invisibilizadas, lo que es paradójico dado el carácter de la elección que teníamos”.

Respecto a la campaña en la capital, Boric sostuvo que “en particular, caímos todo en una suerte de espiral de descalificaciones recíprocas que no convocó a la gente, y si bien como Frente Amplio y Apruebo Dignidad avanzamos y tuvimos un resultado mucho mejor de lo que todos esperaban un par de meses antes, donde nadie esperaba que estuviésemos en segunda vuelta, la verdad es que nos ilusionamos con ganar y perdimos esa oportunidad”.

“No tiene sentido echarle la culpa al empedrado ni al adversario, sino ver cuáles son los errores propios que cometimos y ver cómo los podemos mejorar de cara a las primarias del 18 de julio (contra el abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue)”, expuso.

En esa línea, argumentó que “creo que nos faltó mayor densidad programática como colación, debimos haber puesto un párele a este espiral de descalificaciones contra el adversario en que entraron todas las campañas. Me parece que es muy claro que cuando el pueblo se organiza y va a votar, los sectores que quieren más transformaciones avanzan, y eso no sucedió ayer, pero eso no es culpa del pueblo, es responsabilidad de nosotros que no fuimos capaces de convocarlos”.

Nuestro desafío es mejorar desarrollo programático con propuestas que hagan sentido y estén bien construidas. Y por sobre todo hacerle sentido a la mayoría del pueblo. No alcanza solo con los ya convencidos. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 14, 2021

Además, admitió que “es cierto que Claudio Orrego finalmente convocó, más allá de su voluntad o no, a los sectores más conservadores del país, todos los candidatos de la derecha le dieron su apoyo finalmente, pero eso no es excusa suficiente para que nosotros no hayamos sido capaces de convocar más allá”.

“Cuando uno ve los resultados de la elección, lo que se ve es que Karina Oliva ganó en cerca de 30 comunas y Orrego en 20, y la verdad es que la caricatura de las comunas del Rechazo son cuatro a nivel nacional, incluyendo a Colchane, y ayer Orrego triunfó en harto más que tres comunas, por poco, poca votación, por lo que quieras, pero no es solamente las comunas del Rechazo”, destacó.

“Lo que quedó demostrado ayer es que no basta solamente con los que ya están convencidos de aquello, tenemos que sumar más, y, por lo tanto, no sirve llenar de adjetivos calificativos a todos los que no piensan igual que nosotros. Tenemos que ser capaces de convocar más allá de nuestro mundo y ese es el desafío que yo deseo encarar de aquí a la primaria”, cerró Boric.