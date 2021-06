Entrevista televisiva sobre marejadas en Viña delató a presunta clonadora de tarjetas

Una entrevista televisiva dejó al descubierto a Eloides de Oliveira Pereira (34) una brasileña presuntamente dedicada a la clonación de tarjetas de débito y de crédito y que era buscada en la Región Metropolitana. Pero la mujer estaba en la cosa, admirando las marejadas, como lo mostró una entrevista que le hizo Meganoticias la semana pasada.

Según publicó el propio noticiario, la entrevista la realizaron en la ciudad de Viña del Mar a la que en verdad actuaba como la presunta líder de una banda que se dedicaba a clonar tarjetas bancarias y estafar a miles de personas. Esa aparición televisiva resultó clave para que las víctimas pudieran darse cuenta dónde estaba la mujer.

Alrededor de 170 personas resultaron estafadas por De Oliveira y por Eutamir Soares de Almeida (37). A ambos los buscaba el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Occidente hace un año. “Yo soy brasileña. Me encantan (las olas), y no hablo muy bien. No se ven así (en Brasil), y me encantan las marejadas de acá, por eso yo estoy haciendo un video”, dijo la mujer.

Luego de entrevista

Eloides de Oliveira se retiró y se juntó con Eutamir, que la llamaba desde un lado para que dejara de hablar y mostrarse. Luego de esto, personal del OS9 viajó a Valparaíso. “Se logró la detención inmediata, así como allanamientos e incautación de evidencia de suma importancia, porque en esta evidencia se están aclarando delitos denunciados aproximadamente hace un año”, señaló la teniente Javiera García del OS9.

La fiscal Tania Mora explicó que “lo que la hace más sofisticada es la manera cómo vulneran la trazabilidad del dinero. Se hace una estafa y esa se deposita en una cuenta, luego se deposita en otra, en otra, en otra, en otra hasta que llega a Eloides”. La pareja de brasileños quedó a disposición del Undécimo Tribunal de Garantía de Santiago, que los dejó en prisión preventiva.