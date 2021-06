Impacto en Argentina: se hizo pasar por discapacitado para violar a mujer con retraso mental

Una historia de engaños, violencia y abusos quedó a la vista tras la publicación de Infobae. En el portal que relata paso a paso los engaños de un hombre para robar y violar a una mujer con discapacidad, en Argentina.

La historia comienza con un contacto entre el sujeto, identificado como Diego Nahuel Quintanilla, con “J”, como se señala a la víctima.

El contacto se va a través de una aplicación de citas. Ahí ambos empiezan a conversar.

El hombre asegura que ya se conocen, pues fueron compañeros en un colegio especial. De hecho, Nahuel empieza a hablar de un reencuentro, más que de conocerse.

El sujeto tiene 27 años y “J” 36 años, pero padece un retraso madurativo avanzado, su edad mental se estima en 12 años.

Nahuel, sin embargo, a través de las conversaciones con su víctima denota una premura por conocerla en persona. Al poco tiempo le declara su amor y sus deseos por conocerla y visitar a su madre, con quien vive “J”.

En principio, la mujer se mostró dudosa, pero ahí el hombre ejerció una presión directa: “No me quieres ver porque no me amas”.

Con “su madre y hermano”

Ante la extorsión sentimental la mujer accedió, pero la madre de la joven colocó una condición: que el hombre fuera con su mamá.

El 9 de abril se dio la cita en el hogar de “J” y Nahuel llegó con una mujer de 41 años que se identificó como su madre y con otro joven, que dijo ser su hermano.

Todos almorzaron, incluso comieron postre, detalla Infobae. Pero cuando la dueña de casa fue a lavar los platos, la mujer y el otro joven las atacan y la amarran, mientras que Nahuel se llevó a “J” a una pieza donde la violó y la golpeó.

Los tres robaron el departamento y luego se fueron. Ahora, por orden de la justicia, Diego Nahuel Quintanilla es ampliamente buscado y es considerado prófugo.