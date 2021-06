Argentina autoriza la extradición de Walther Klug Rivera a Chile para cumplir condena por crímenes en dictadura

El juez federal Julián Ercolini autorizó este martes la expulsión de Argentina a Chile al coronel en retiro del Ejército, Walther Klug Rivera, condenado en nuestro país por su participación en el secuestro y homicidio de una treintena de trabajadores de Endesa (Empresa Nacional de Electricidad) en 1973.

Klug Rivera había sido detenido en Buenos Aires por la Interpol el sábado pasado, requerido por la justicia chilena tras fugarse por segunda vez del país, la primera en 2015 a Italia, por los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Según Página 12, el exmilitar le había insinuado el día de su detención al juez Ercolini el ser extraditado a Chile ya que “estaba arrepentido de haberse fugado y que lo lamentaba por su familia”.

“Conforme dan cuenta las constancias incorporadas a los presentes actuados, Klug ingresó en forma irregular al país. Esto sentado y dado el consentimiento prestado por el requerido, quien además solicitó que se proceda a su envío a ese país lo antes posible, habré de autorizar su traslado a la República de Chile sin espera alguna, conforme lo dispuesto en la normativa aplicable”, indica el fallo del magistrado, que fue publicado en Página 12.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Chile condenó en 2014 a Klug Rivera a 10 años y un día de cárcel, por la responsabilidad que le cupo en el homicidio de siete trabajadores de Endesa y el secuestro de otros 23 funcionarios de las centrales El Toro y Abanico de la misma empresa eléctrica chilena, posteriores al golpe militar de 1973.

Dicha condena nunca fue cumplida por el exmilitar, quien en 2015 se fugó hasta Alemania y posteriormente a Italia, país del que fue extraditado a inicios de 2020 solamente por la desaparición de Luis Cornejo Fernández, estudiante de la Universidad de Concepción, un caso en el que no pudo demostrarse su participación. La condena pendiente del caso Endesa, en tanto, no fue contemplada en la solicitud de extradición con Italia, la cual debió ser ampliada y aún no tiene una resolución de parte de la justicia peninsular.

Por contraparte, se espera que en las próximas horas Klug Rivera retorne al país para seguir con el procedimiento legal de cumplir efectivamente la condena por los crímenes de los trabajadores de Endesa.