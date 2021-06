Diego “mono” Sánchez pide perdón tras ser detenido conduciendo en estado de ebriedad: “Me avergüenza”

El arquero de Unión Española, Diego Sánchez, publicó disculpas públicas en su cuenta de Instagram, luego de que anoche fuera detenido conduciendo en estado de ebriedad, luego de que se diera a la fuga cuando fue sorprendido pasándose una luz roja.

“Luego de los hechos en que me vi involucrado y que ya son de conocimiento público, quiero comenzar asumiendo toda la responsabilidad”, comienza su declaración.

“Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como un hombre y el que aseguro no se volverá a repetir”, añadió el arquero, quien además agregó que “pido perdón a mi familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza”.

“Voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho durante los ocho años que llevo defendiendo esta linda institución”, precisó.

Diego Sánchez se pasó luz roja

En medio del toque de queda de la noche de este lunes, el arquero de Unión Española, Diego Sánchez, se pasó una luz roja en el centro de Santiago, lo que alertó a Carabineros y a él, que intentó darse a la fuga,siendo detenido en la comuna de Ñuñoa.

El portero se pasó una luz roja en la intersección de las calles Copiapó y Madrid, en pleno toque de queda (22.30 horas). Carabineros al ver esta situación comenzó a darle seguimiento, ya que Sánchez comenzó a darse a la fuga.

Finalmente, en Salvador con Irarrázaval, Carabineros logra interceptarlo y le toma el alcotest, el que arroja 1,4 gramos de alcohol por litro de sangre.

Pero esto no fue lo único, ya que los documentos del auto, como el SOAP y el permiso de circulación estaban vencidos.

De esta forma, el “Mono” Sánchez quedó apercibido, mientras se está a la espera del resultado de la alcoholemia, que puede arrojar un nivel mayor o menor de cantidad de alcohol en la sangre.

La Fiscalía Centro Norte seguirá la investigación en contra del portero de 34 años, quien no tenía antecedentes.