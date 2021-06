Karina Oliva plantea ahora que hablar con Naya Fácil sí fue un error para su candidatura

Karina Oliva, la candidata derrotada a gobernadora del Frente Amplio, planteó este martes 15 que el LIVE que sostuvo con la influencer Naya Fácil después de todo sí puede haber sido un error y que afectó su campaña para convertirse en la gobernadora de la Región Metropolitana.

En una conversación con La Voz de los que Sobran de la radio Usach, a Karina Oliva le preguntaron directamente por esta conversación, que realizó el 7 de mayo, antes de la primera vuelta. El contenido de ella sólo tuvo relevancia a días de la segunda vuelta y ella defendió haber hablado con ella.

Ahora, en cambio, dijo que fue un error porque afectó a lo que definió como los sectores más elitistas de la izquierda. La pregunta que le hicieron fue: “Te quiero llevar hacia algunos errores, porque hay gente que está preguntando cosas. Por ejemplo, ¿cuál fue el propósito de hacer el LIVE con Naya Fácil? Después de la guerra, ¿lo sientes como un error?”.

Y ella dijo ahí: “A ver, creo que es súper complejo analizarlo, porque lo de Naya Fácil fue un LIVE que yo tuve en la primera vuelta. ¿Dónde lo puedo evaluar como un error? Que tiene un impacto en los sectores de izquierda más elitista, porque en los sectores populares no golpeó. O sea no tiene un impacto negativo en… pero sí tiene un impacto negativo en los que viven en Ñuñoa, Providencia, Las Condes, La Reina. Y ahí hay un error, porque a uno se le olvida que hay posiciones de clase muy fuerte. ¿Pudiésemos haberlo evitado? Sí”, dijo.

Karina Oliva añade puntos

Sin embargo, a continuación señaló: “¿Cuál fue el motivo de conversar con ella? Es porque hoy nos tenemos que hacer cargo de una sociedad que siempre es oscurantista, es decir que siempre lleva a lo oculto situaciones críticas, conflictivas, que nos llenan de contradicciones”.

A eso añadió que “uno de mis errores en la vida es que siempre estoy exponiendo mis niveles de contradicciones. Y conversar con Naya tenía que ver con evaluar qué significa ser un influencer como ella con todos esos patrones culturales negativos que representa. Pero que al mismo tiempo logra llegar a lugares a los que a nosotros nos cuesta llegar. Tiene un diálogo súper directo. Lo que ella me dijo me golpeó. Me dijo para ti las trabajadores sexuales valemos menos. Si una trabajadora sexual muere no sale ni en las noticias. No importa. Total es una trabajadora sexual”.

Karina Oliva puso como reflexión final que “creo que esos tópicos, sobre todo siendo feminista, me generan contradicciones. Algo nos tenemos que cuestionar, sobre todo cuando una ha trabajado y trata de poner en discusión el feminismo, pero también el feminismo decolonial. Creo que me ganó más que la candidata, la que suma y resta, me llevó más la personalidad de abordar un tema que es completamente controversial”.