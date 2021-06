No llegó nadie al cumpleaños de sus hijos y lo viralizó en Facebook: terminó con una gran fiesta

Una madre de la localidad de Apocada, Nuevo León, México, organizó el cumpleaños de sus dos hijos, Gera y Asís, de 5 y 4 años, respectivamente.

La mamá, identificada como Montserrat, instaló un juego inflables, sacó dos meses grandes para la comida de los niños… Toda una fiesta.

Pero pasado el mediodía del domingo, todos los invitados comenzaron a cancelar. Y las razones eran variadas: estaba lejos, tenían compromisos familiares…

Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente… Publicado por Montserrat CM en Domingo, 13 de junio de 2021

Invitación por Facebook

La mujer se desesperó ante la posibilidad de que nadie llegara a la fiesta de sus hijos y decidió hacer una invitación abierta a través de su cuenta de Facebook.

“Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente “esta muy lejos”)”, parte el post de la madre.

“Si no me hablan o me conocen no importa, si gustan venir el brincolin estara hasta las 11 pm. Tengo chillidog, frituras y pastel”, agregó Montserrat.

“No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen ‘amigos’ como ellos me dicen..”, termina el mensaje de la mujer.

¡LES AGRADECEMOS INFINITAMENTE Diego GR y yo!! Vienen llegando gente, la fiesta no esta sola, les agradezco mucho el… Publicado por Montserrat CM en Domingo, 13 de junio de 2021

Reacción inmediata

El post de la invitación se convirtió en viral y dos horas después del mensaje, la madre volvió a escribir en su cuenta de Facebook.

“¡Les agradecemos infinitamente Diego GR (padre de los niños) y yo!! Vienen llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan”, posteó.

La madre agregó que “las muestras de cariño para mi Gera y Asis, no creo darme abasto con la comida pero espero diviertan!! Gracias totalesss, los queremos a montón”, escribió la mujer.