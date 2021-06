Burundanga: pareja denuncia que los drogaron en restaurante en Vitacura

La burundanga o escopolamina volvió a cobrar relevancia tras la denuncia que realizó una pareja. Un radiólogo y su esposa afirman que alguien les dio dicha sustancia y luego les quitó sus autos y también hicieron compras con tarjetas de crédito que eran suyas. Despertaron al día siguiente en su casa.

Según publicó ADN, el hecho ocurrió el pasado 3 de junio en un restaurante peruano de Vitacura y afectó al radiólogo Germán Arancibia y a su esposa Paola Verdugo. Ellos concurrieron a cenar al Gran Museo Peruano junto con otra pareja. De los cuatro, tres ingirieron pisco sour.

Respecto a los efectos de la burundanga, el radiólogo añadió que “mi señora y yo amanecimos en nuestro domicilio tras el rescate de un amigo, sin celular, sin llaves del auto, con una compra fraudulenta realizada en Ripley por la suma de $1.800.000 con la tarjeta de crédito de mi señora y con las claves bancarias cambiadas”.

Arancibia dijo que más tarde se percató que el supuesto ladrón desbloqueó el teléfono a las 2 AM, horas después de la cena. La víctima rastreó y ubicó el aparato a dos cuadras del restaurante peruano. Averiguó que se trataba de la propiedad del dueño del local, Pablo Vega.

“Me comuniqué con él y luego de algunas horas me confirma que uno de sus garzones había ‘tomado’ mi celular y me lo devolvió ante Carabineros (sin chip y con manipulación de los datos de éste). Cinco días después, el señor Vega me confirmó que había ‘aparecido’ la llave del auto en el baño del restaurant. Sin embargo, por la compra fraudulenta y el cambio de claves bancarias nunca se pronunció”, relató Arancibia.

Arancibia afirmo que “sin lugar a duda fuimos víctimas de una sumisión química, probablemente causada por escopolamina (burundanga) en el pisco sour, en un reconocido restaurant de la comuna de Vitacura, con el objeto de ser robados y estafados por al menos uno de los garzones de dicho local”.

Al día siguiente, Arancibia y Verdugo realizaron la denuncia ante la Fiscalía de Las Condes a través de Carabineros.

¿Burundanga en restaurante?

Respecto del hecho, ADN consultó con Pablo Vega, dueño del restaurante. Este les señaló que “mira, mi cliente yo creo que está exagerando un poco el tema. Lamento mucho que pasó este tema (sic) y eso. Mis clientes igual me han llamado y me dicen que están preocupados”, señaló el dueño.

Agregó, sin profundizar en el caso, que “ese tema, lo del garzón, está en Fiscalía, esa parte, ellos manejan el tema. Los clientes me conocen, son frecuentes, están tranquilos”.