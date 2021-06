El cielo es el límite: Valentina, la primera cosmonauta que conquistó el espacio

El ejemplo de la cosmonauta Valentina Tereshkova es tan admirable como pionero en la lucha de las mujeres por conquistar el lugar que merecían en las más diversas actividades.

El 16 de junio de 1963 la nave de la URSS Vostok 6 reingresaba a la órbita terrestre, comandada por la primera cosmonauta en el mundo en volar al espacio exterior.

La misión soviética Chaika (Gaviota) dio 48 vueltas a la tierra durante 72 horas, más de lo previsto por un error en la trayectoria de la nave.

Según los expertos, la Guerra Fría se peleó tanto en el frente ideológico como el militar.

La Unión Soviética a menudo puso énfasis en el sexismo y el racismo propio de EE.UU. cuando favorecía la segregación.

Y la carrera espacial sirvió para cristalizar el compromiso del gobierno soviético con la igualdad. Tras poner al primer hombre en el espacio en 1961, envió a la primera astronauta mujer, al primer asiático y al primer hombre negro en órbita, antes que los estadounidenses lo hicieran.

Valentina nació cerca del río Volga, era hija de un padre tractorista y una madre obrera.

Cosmonauta, actriz y generala

Estudio paracidismo, su primer salto fue a los 22 años, a los 24 fue secretaria del Komsomol (Unión de Juventudes Comunistas) y luego integró el PC de la URSS.

Cuando a los 26 fue reclutada para la misión, mintió a su padre diciendo que era un torneo de paracaidismo.

Al culminar la impecable hazaña aterrizó cerca de un pueblo kazajo.

Allí una lugareña que le ayudó a quitarse el traje le preguntó si habia visto a Dios en el espacio. Ella le dijo que su nave posiblemente había “seguido otra ruta” y quizás por eso no lo vio.

Tras los honores y medallas, la cosmonauta Valentina no se hizo activista y sólo quiso cumplir sus sueños de mujer y profesional.

Así se convirtió en una actriz soviética y se retiró como generala de la Fuerza Aérea Rusa. La primera estadounidense de la Nasa, Sally Ride, tuvo que esperar hasta 1983 para seguir la profunda huella que dejó Tereshkova…

EFEMÉRIDES 16 DE JUNIO

Con la fama de Juego de Tronos

Sibel Kekilli es una actriz alemana de ascendencia turca que cumple 41 años. Su pasado en películas eróticas revelado en un diario sensacionalista alemán no le impidió avanzar en el cine.

Cumplió actuaciones destacadas en películas como Conexión Kebab, Contra la pared, El último tren a Auschwitz, What a man y When we leave, entre otras.

Luego la actriz se sumó al circuito de las series, donde ganó notoriedad por los 20 episodios donde participó en Juego de Tronos, como Shae, entre 2011 y 2014.