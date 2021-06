Fabiola Campillai: “Despierto con ganas de abrir mis ojos y cuando me doy cuenta que no puedo lloro muy fuerte”

Fabiola Campillai, la trabajadora de San Bernardo víctima de violencia policial en el marco del estallido social, cuestionó el trato que se le ha dado como víctima, en comparación a las “garantías” que tendría el excarabinero Patricio Maturana como imputado.

En conversación con Mentiras Verdaderas de La Red, Campillai, criticó la demora en la indagación, luego que a un año y tres meses el Juzgado de Garantía de San Bernardo fijó para el 3 de septiembre una audiencia en la que se discutirá ampliar el plazo de la investigación.

En este escenario, Campillai sostuvo que “sabemos que nos va a costar” acelerar el caso, ya que a su juicio, el ex uniformado “está totalmente apoyado por el Estado, por su institución”, e incluso apuntó que “nos duele que él tenga muchas garantías y tenga más beneficios que la víctima”.

En el espacio, Campillai entregó un durísimo testimonio de su vida actual, asegurando que su mayor dolor es “el no poder ver a la cara a mis hijos, el no poder ayudarlos con una tarea, el no poder hacer cosas que antes hacía sola, como bañarme, vestirme. Depender de mi esposo y mi familia para salir adelante y vivir mi vida, lo que esperamos hoy en día es que este juicio tenga una fecha y nosotros podamos dar vuelta la pagina y vivir tranquilos”.

“Nunca nos vamos a olvidar de lo que pasó, lo más difícil hoy día es estar contenta, alegre, para que mi familia no sufra, mis hijos no sufran, pero la verdad es que despierto más de una vez en la noche con ganas de abrir mis ojos y hacer mi vida normal y cuando me doy cuenta que no puedo, lloro muy fuerte y el único que me escucha es mi esposo para no darle pena a mis hijos”, afirmó.

“Él no sabe el daño que él causó, pero el daño que llevaré es de por vida”, agregó.

Ver esto y quedar con un nudo en la garganta… uff 💔



El caso de Fabiola Campillai

Fabiola Campillai recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena en su rostro en noviembre de 2019, que la dejó con ceguera total en sus ambos ojos, además de la pérdida de su gusto y olfato.

A fines de agosto pasado el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, fue detenido y formalizado por el Ministerio Público por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, y cumple arresto domiciliario desde septiembre, cuando se le revocó la prisión preventiva.