Primer feriado de los Pueblos se celebraría este lunes

Lo que buscaba ser una suerte de reconocimiento a los pueblos originarios con aprobación mayoritaria en el Congreso, terminó siendo un dolor de cabeza para el Ejecutivo.

Y es que hace siete meses que ingresaron el proyecto para declarar el 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Originarios y decretarlo como feriado móvil, pero aún no hay luz verde. Entre otras cosas, porque no hay acuerdo sobre cuál es la festividad que habría que eliminar del calendario.

En Comisión Mixta se concordó que el 12 de Octubre se anularía, pero ahora el Gobierno se resiste. Así, a cinco días de la conmemoración (porque este año se celebraría el lunes 21), parlamentarios y ministros debieron consensuar una fórmula para salvar el proyecto.

Como se zanjó en la Sala, tanto el Senado como la Cámara aprobarán el informe de la Comisión Mixta tal como está, pero el Gobierno enviará un veto supresivo para que el feriado del 12 de octubre no se elimine.

“Este próximo día lunes debería ser feriado, pero todo está en las manos del Gobierno”, dijo sobre la discusión el senador Carlos Bianchi (IND), mientras que el UDI Juan Antonio Coloma celebró el acuerdo. “Se da curso a lo que buscábamos: que los pueblos originarios tengan su fecha, manteniendo el 12 de Octubre”.

Emilia Nuyado: “Esta es una improvisación más del Gobierno”

¿Cómo evalúa toda la discusión que se ha dado?

Esta es una improvisación más del Gobierno. No hubo consulta con los pueblos originarios y sólo un par de audiencias. Han preferido escuchar a las colonias españolas y migrantes y perder el tiempo. Eso pasa cuando no se tiene respeto por los pueblos indígenas.

¿Cree que el Gobierno tiene un interés oculto tras este feriado?

Quieren dar una señal ante toda la incapacidad de diálogo que han tenido, por no haber tenido la convicción para haber logrado un entendimiento, principalmente, con el Pueblo Mapuche. Han criminalizado y militarizado el territorio y, por lo tanto, esto no es más que un intento de instalar una señal respecto de que supuestamente se les reconoce la preexistencia.

¿Es un “ninguneo” el que sea un feriado “móvil”?

Claro. Lo ideal para nosotros es que haya sido inamovible el día 21, pero no se nos ha escuchado. Toman decisiones sin consultar y pretenden cambiar fechas por otras que no tienen sentido. Los pueblos indígenas fijan que su año parte entre el 20 y el 21 de junio, con el solsticio de invierno, pero acá no se reconoce eso. Es como si nosotros quisiéramos cambiarle el 1 de enero al resto del pueblo chileno. No nos han tomado en cuenta. Es una falta de respeto.