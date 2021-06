Escándalo en Argentina: filtran video de policías en plena fiesta sexual

Un escándalo se desató en la ciudad argentina de Coronel Suárez, luego que se filtrara un video de una fiesta sexual protagonizada por policías.

Según informa Infobae, el Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, señaló que suspendieron a todos los efectivos que participaron de la actividad.

“Estamos investigando, todavía no se sabe cuándo fue ni tenemos certeza de donde fue. Asuntos internos se encarga del tema. Son impresentables”, expresó.

En el video aparecen un suboficial mayor de la dependencia, un sargento y un capitán celebrando junto a dos mujeres, una de las cuales también es efectiva policial.

Por su parte, el comisario del lugar también fue desplazado momentáneamente de su cargo, pese a no ser parte de la denominada fiesta sexual, hasta que se tenga conocimiento de cuándo y dónde ocurrió el hecho.

“El video no es de ahora, por lo menos tiene un año. Estamos tratando de constatar si las imágenes fueron en la comisaría o en otro lado. Si fue en una casa particular, ya no es lo mismo. Lo que pasa en la casa de cada uno es problema de cada uno”, expresó Berni.

Eso sí, precisó que “yo los desplacé por cuestiones preventivas, pero si no se demuestra que fue en una comisaría, puertas adentro, el artículo 17 de la Constitución es claro, vos podés hacer lo que quieras”.

Por último, Berni señaló que “Asuntos Internos lo que tiene que determinar es si fue una falta de acto de servicio o no. Si fue en la comisaría o en la casa de uno de los que están ahí, si ocurrió durante la pandemia o antes y si la fiesta se hizo en el horario en el que debían estar trabajando. Si nada de eso ocurrió, entonces no deberían ser juzgados”.