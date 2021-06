Leninismo y Comunismo asisten a la boda de su hermano Socialismo y el matrimonio se volvió viral

Un matrimonio se volvió viral en India, luego que Leninismo y Comunismo asistieran a la boda de su hermano Socialismo.

Esos son los nombres reales de los tres hombres que se encontraban presentes en la ceremonia que ocurrió en la localidad de Seelanaickenpatti.

Según informa Ruptly, el matrimonio se volvió viral en redes sociales.

A. Mohan, secretario de distrito del Partido Comunista de la India y padre de los tres hermanos, relató por qué le colocó dichos nombres a sus hijos.

En ese sentido, detalló que tras la disolución de la Unión Soviética decidió los nombres, “para reiterar que el comunismo sobrevivirá mientras haya existencia humana en el mundo”.

Por su parte, Leninismo contó cómo ha sido vivir con ese nombre, señalando que “durante mi época escolar, mis amigos no podían pronunciar bien mi nombre y me preguntaban sobre mi religión y se burlaban de mí por mi nombre. A esa edad, no tenía ni idea de por qué nos llamábamos así y solía preguntarle a mi padre. Nuestro padre solía decir: ‘Será así por ahora, pero cuando crezcan, estarán orgullosos de sus nombres'”.

Cabe mencionar que los tres hijos siguieron los pasos de su padre y son todos militantes del Partido Comunista indio.