Tres retiros de la AFP: hombre denuncia que lo suplantaron para sacar todos sus 10%

Los tres retiros del 10% de la cuenta individual de su AFP tiene un cotizante. El problema es que ninguno de esos tres retiros los realizó él. Asegura que un desconocido lo suplantó, accedió a sus claves, creó dos cuentas corrientes con su nombre, giró el máximo de los tres retiros y así quedó.

Según publicó Meganoticias, Daniel Hoppmann decidió no cobrar el primer retiro del 10%. Pero en octubre de 2020 le extrañó cuando su AFP le mandó un correo informándole la recepción de los datos de su solicitud. “El 29 de octubre me llega un correo que dice que hay un retiro a mi nombre y yo veo que no corresponde a mí, que yo no lo he solicitado. Lleno un formulario interno de la AFP Capital para decirles que yo no lo había solicitado”, dijo.

Y él creyó que ahí concluyó todo. Nunca más recibió otra notificación. Pero hace algunos días, cuando el segundo y el tercer retiros estaban vigentes por ley, se propuso extraer su primer 10%. “En el portal voy a poner la clave y no me funciona. Pongo recuperar la clave y aparece un mail y un teléfono que no corresponden a los míos”, dijo.

Se contactó con el call center de su AFP y previa validación de datos, logró crear una clave nueva para acceder a su cuenta. “Al meterme me doy cuenta de que los tres retiros habían sido sacados por una persona que no era yo. No solamente fueron los tres retiros, sino también el APV, que es lo que yo creo que es lo más grave”, dijo Hoppmann.

Por eso realizó una denuncia de fraude ante la policía, la Superintendencia de Pensiones y su AFP.

Qué pasó con tres retiros

La AFP Capital señaló que se contactó con el afiliado y está viendo los antecedentes con el banco al que llegaron los fondos. “Igualmente la administradora pondrá los antecedentes a disposición del Ministerio Público y prestará toda la colaboración para esclarecer los hechos”, dijo.

La Superintendencia también realizó una denuncia para esclarecer este inédito fraude mediante los retiros desde los fondos del sistema de pensiones.