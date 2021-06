El desesperado llamado de don Nelson, adulto mayor que sufre en soledad la pandemia: “Si alguien me conoce, que me vaya a ver”

Un desesperado llamado realizó esta tarde Nelson Osses Aguilera en el programa Contigo en directo de Chilevisión, donde entre lágrimas pidió en pantalla que quien lo conociera lo fuera a ver porque ha debido lidiar con la pandemia en soledad.

El hombre, un adulto mayor de 78 años que vive en Estación Central, fue entrevistado hoy por César Barrera, el notero del programa conducido por Humberto Sichel, por la vacunación contra el covid-19, que en su caso ya estaba con las dosis completas, sin embargo, mientras el reportero seguía en su charla con el animador, don Nelson lo interrumpió con la voz entrecortada para hacer su llamado.

“No tengo familia, me encuentro muy solo, ayúdenme. Vivo en Estación Central”, le señaló el hombre a Barrera, quien quedó paralizado ante la dramática intervención. Lo mismo Sichel en el estudio, que le pidió al periodista que retomara el diálogo con don Nelson.

“Si alguien me conoce en mis tiempos de juventud, si alguien me conoce, por favor que me vaya a ver, me siento solo”, pidió Osses. “Te quiero pedir que le preguntes el nombre completo para ver cómo podemos ayudarlo”, replicó Sichel desde el estudio.

“Cuando uno hace programas en vivo se encuentra con distintas historias de vida. Esto es algo que nos debe doler a todos y de lo que nos debemos hacer cargo con los adultos mayores”, explicó Sichel, que le pidió a su colega que le dijera a don Nelson que “nosotros vamos a tratar de ayudarlo en lo posible, es difícil”.

La conversación con don Nelson comenzó a ponerse aún más triste, cuando el hombre contó que sufre de una hernia que aún no ha podido tratarse con los doctores porque “quedaron de operarme en el San Borja y todavía no me llaman”.

“Si alguien me conoce de todas las personas de mi edad, yo soy más conocido como el ‘Pato’, tuve una fábrica de camisas en Arica, tuve un Night Club en Calama en mis tiempos jóvenes y ahora estoy enfermo”, prosiguió el hombre.

Su dramático llamado hizo eco en los espectadores del programa de Sichel, quienes le escribieron en redes sociales dando cuenta de lo doloroso que es la soledad para los adultos mayores, incluso más allá de las restricciones de movilidad por la pandemia.