Blackburn Rovers se vuelve loco con Ben Brereton: club lanza camiseta con su rostro

💥 NEW 💥



👕 Brereton Diaz t-shirts now available to order online. 🇨🇱



🌎 International delivery options available. 😉



💻 Buy now ➡️ https://t.co/O0EKq9puv8#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/PUVZmTMcO8