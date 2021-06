La historia de la pyme chilena demandada por McDonald’s: la considera “competencia directa”

Un verdadero dolor de cabeza está viviendo un emprendedor chileno, cuya pyme fue demandada por la conocida cadena de comida rápida McDonald’s, por considerarla “competencia directa”.

La situación surgió cuando la franquicia estadounidense consideró que el emprendimiento de Felipe Vargas, “V Vegan Meat I’ loving them” se podría confundir con su slogan “McDonald’s I’m loving it”.

En conversación con Meganoticias, Vargas reconoció que la situación es “frustrante porque McDonald’s es una empresa multinacional gigante, creo que está en más de 119 países y nosotros estamos en el rincón del mundo, en Chile, en Santiago”.

“Es frustrante levantarse un día sabiendo que nos demandó por un alcance de nombre y porque ellos piensan que sus clientes se confunden con nuestra marca”, remarcó.

En su demanda, McDonald’s señala que “I’m Lovin’ Them” presenta un peligro de confusión para el eslogan “I`m lovin it”.

“Nuestros públicos son totalmente distintos, somos un local de comida vegana. Y si te fijas, la traducción al español también es totalmente diferente: Nosotros tenemos “I’ loving them” haciendo referencia a los animales”, señaló Vargas en Bío Bío Chile.

Antes de la demanda, Vargas señaló que la franquicia le envió un correo amenazante: “Nunca me imaginé que iba a estar en los ojos de McDonald´s, el correo básicamente decía que si no cambiábamos el nombre y me borraba de redes sociales con mi pyme, iban a dar inicio a esta demanda que finalmente hicieron”, señaló el empresario.

Desde la cadena internacional señalaron a Meganoticias que “McDonald’s presentó recientemente una oposición de marca registrada en Chile basada en nuestro conocido y protegido lema ‘Me Encanta’ y esperará la decisión del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual”.

“Como propietario de propiedad intelectual, McDonald’s se toma muy en serio los derechos de propiedad intelectual. McDonald’s envió una carta de cese y desistimiento a V Vegan Meat sin respuesta de ellos”, apuntaron.

En caso de perder la demanda, Felipe Vargas arriesga perder millones de pesos en inversión en embalaje, por lo que tendría que desecharlos.