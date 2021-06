Neme ratifica sus críticas a los antivacunas: “Digan la soberana estupidez que quieran, me importan un bledo sus insultos”

José Antonio Neme volvió a criticar a las personas que se declaran antivacunas en Chile y que desde hace algún tiempo se han enfrentado al periodista de Mega en redes sociales por sus dichos en contra de quienes desechan la opción de vacunarse contra el covid-19.

En sus historias de Instagram el conductor de Mucho Gusto reafirmó su postura respecto del proceso de vacunación en el país y aprovechó la instancia para ningunear a los antivacunas.

“Ustedes saben que yo soy de mecha bien corta”, arrancó Neme en la respuesta a sus críticos, a quienes les dedicó algunos minutos para “darle un punto final a esto de las vacunas, porque (el tema) me tiene bastante inquieto y no quiero arruinarlo con un garabato este fin de semana”.

“A todas aquellas personas que me escriben, porque yo eventualmente leo y reflexiono, ‘que soy un dictador, un vendido’ (…) la verdad creo que el tema es bien interesante como para no hacerse cargo. Entonces me voy a hacer cargo y voy a decirles lo siguiente: primero, voy a ser pro vacuna de aquí hasta el día que me muera y voy a hacer todo lo posible para que la gente se vacune contra ésta y contra cualquier otra enfermedad“, aclaró el periodista que con tono irónico dijo que “no le importa” que lo señalen como “funcionario” de los laboratorios y el Gobierno.

“Que digan ‘que los laboratorios me pagan, que el Gobierno me paga, que esto es una plandemia y que yo soy su principal funcionario’, digan la soberana estupidez que quieran, pero a mí no me van a mover ni un centímetro“, aseguró.

Con el convencimiento que su postura pro vacuna es la correcta en el control de la pandemia, considerando los positivos resultados de los estudios realizados en el mundo respecto de la eficacia de las vacunas, Neme prosiguió con su ninguneo a los antivacunas: “A mí no me van a convencer de nada, porque yo tengo la piel más gruesa que la de un tiranosaurio Rex. Me importa un bledo que me insulten, me importa un soberano pepinillo que me digan que soy un vendido, impresentable, me importa un bledo, en esa lógica de mierda yo no entro”.