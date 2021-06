Boric le disparó a Jadue por los remedios que trajo para el covid: “A los municipios no les corresponde”

Gabriel Boric, el precandidato presidencial del Frente Amplio, le dio el primer golpe a su contendor del Partido Comunista, Daniel Jadue, en el debate presidencial de CNN-Chilevisión. Mientras el alcalde se empecinaba en defender los remedios contra el covid que él trajo a Chile, el diputado dijo: “A un municipio no le corresponde hacer estudios clínicos. Para que no se repita lo ocurrido con Sebastián Piñera, que no escucha a nadie”.

Y eso pese a que Jadue defendió varias veces lo que él había hecho cuando lo cuestionó la periodista Monserrat Álvarez. “Dentro de las atribuciones de los alcaldes Monserrat, está preocuparse de la salud de sus vecinos. Los médicos y las médicas que están en Recoleta también son científicos. Y tienen una vasta trayectoria. De los casi 400 tratamientos que hemos hecho ninguno ha llegado a hospitalización”, dijo Jadue.

Álvarez le retruco que esta evidencia no estaba en ninguna parte. “Según el ISP respecto del estudio que usted está señalando no hay ninguna corroboración de que esos casos no hayan llegado a hospitalización. Es decir hay información distinta ahí y ésta es información oficial”, dijo la periodista.

Luego, cuando a Boric le preguntaron por la querella de Jadue contra Sebastián Piñera, el diputado dijo: “En estos temas me parece que lo mejor es escuchar a la ciencia. Tiene que ser una de las características del futuro Gobierno para no repetir el problema que hemos tenido con Sebastián Piñera, que no escucha a nadie. El Colmed no ha podido presentarle su plan de gobernanza”, dijo Boric.