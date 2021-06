Los coletazos del debate de candidatos de Chile Vamos: Sichel acusa agresividad, Briones lo desmiente y La Moneda molesta

Este lunes se transmitió el primer debate entre los candidatos presidenciales de Chile Vamos -Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Ignacio Briones y Mario Desbordes- que se medirán en las primarias del próximo mes de julio y vaya que trajo coletazos políticos.

En La Moneda no les pareció nada que los candidatos se desmarcaran del Gobierno. De hecho, el ministro del Interior Rodrigo Delgado, sostuvo que “los cuatro candidatos fueron ministro en alguna de las dos administraciones del presidente Piñera. Por lo tanto, todos tienen experiencia en lo que es estar de este lado de la vereda, todos saben lo difícil que es gobernar”.

“Uno ve en el debate propuestas que tienen que ver con el futuro, y está muy bien que así sea. Pero también hay que hacerse cargo de cuáles han sido las gestiones que cada uno ha realizado y creo que los cuatro tienen mérito suficiente para poder optar a querer ser presidente de Chile, eso no está en discusión, pero obviamente el Gobierno tiene que gobernar con parámetros distintos al de la lógica de los candidatos”, complementó el titular de Interior.

Candidatos molestos

El independiente Sebastián Sichel acusó “agresividad” de parte de algunos de sus contrincantes y llamó a no perder tiempo en “discusiones frívolas”.

La cita televisiva estuvo marcada por los encontrones entre el exministro de Desarrollo Social y dos de sus contrincantes, los también ex ministros de Piñera, Mario Desbordes e Ignacio Briones.

“Yo no caigo en críticas personales, vi un poco de agresividad de varios candidatos en el debate, pero yo no estoy en eso, quiero plantearle a Chile que hay liderazgos nuevos que pueden conducir un mejor país”, planteó Sichel.

El expresidente de BancoEstado insistió en que “me habría gustado obviamente tener más tiempo para eso y menos para las discusiones frívolas”.

Por otro lado, durante el debate uno de los momentos tensos surgió cuando Sichel acusó a Briones (Evópoli) de haber solicitado su salida del Ministerio de Desarrollo Social.

El expresidente del BancoEstado hizo dicho emplazamiento después de que el exministro de Hacienda lo acusara de haberse negado a un acuerdo para ampliar las ayudas económicas por la pandemia del covid-19.

Consultado por dicho momento, Briones aseguró esta mañana que “la gente sabe que las decisiones de entrada y de salida de los gabinetes dependen solo del Presidente de la República, no de un ministro”.

“La invitación que hago es que los candidatos seamos transparentes con nuestras posturas. Que seamos leales con los equipos. Cuando uno trabaja en equipo, está en las buenas y en las malas, asumo los éxitos y los errores, pero no me lavo las manos. Menos sugiero que el equipo no quería avanzar en ayudas, mientras que el exministro Sichel decía que sí”, acusó.