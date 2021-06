El fantasma de Cristián Larroulet desató round entre Sichel y Desbordes en el debate de Chile Vamos

En un debate donde primó más el guante blanco que la confrontación entre los cuatro presidenciables de la coalición Chile Vamos, la aparición del nombre del asesor más influyente de La Moneda, Cristián Larroulet, dio paso a la única pelea de la primera parte de la transmisión en conjunto de CNN Chile y Chilevisión, entre los candidatos Mario Desbordes y Sebastián Sichel.

Todo en el contexto de los apoyos que cada candidato representa y que en el caso de Sichel, han sido vinculados al asesor de Gobierno y los grupos empresariales.

“Esa es una caricatura, siempre he sido de centro y liberal”, se defendió el candidato independiente de los partidos de derecha, quien espantó cualquier atisbo de una cercanía con Larroulet comentándole a los entrevistadores que “tantos años de amigo de Lavín y ahora me lo cargan a mi. No voy a aceptar que hayan políticos que digan que a uno lo apoyan tal o cual político. Yo no voy a decir a quién apoyan los otros candidatos, ellos lo dirán”.

Una frase que a Desbordes no le pareció correcta, ya que en la respuesta de Sichel, el candidato aseguró que esas descalificaciones forman parte de la “vieja política” de asignarle nombres particulares a los presidenciables más jóvenes.

“Las descalificaciones vienen de Sichel, salió peleado de los partidos donde estuvo y esa frase de la vieja política que busca descalificar, de decir ‘yo soy el impoluto’. Si usted googlea va a encontrar un alto nivel de insulto del candidato Sichel y su equipo”, aseguró Desbordes, quien enfatizó que a “Larroulet no lo satanizo, pero él es más cercano a Libertad y Desarrollo”.

Un round que en pocos minutos hizo arder a Twitter.

