Jefe de bomberos que auxilió a Lady Di revela las últimas palabras de Diana tras fatal accidente

Un jefe de bomberos de París, quien fue uno de los primeros en auxiliar a Lady Di tras el fatal accidente, habló por primera vez sobre la trágica noche del 31 de agosto de 1997.

En conversación con el Daily Mail, el sargento Xavier Gourmelon relató que cuando llegó al lugar en donde ocurrió el hecho, Diana se encontraba “moviéndose y hablando”.

El equipo de bomberos que se encontraba en el lugar retiró del automóvil a Dodi Al-Fayed. “Una vez que salió, me quedé con la pasajera”, expresó.

“Ella habló en inglés y dijo: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’. Entendí lo que me dijo, así que traté de calmarla y la tomé de la mano”, señaló.

Gourmelon afirmó que “luego, otros se hicieron cargo. Todo esto sucede en dos o tres minutos”.

En el accidente habían fallecido instantáneamente el conductor Henri Paul y el novio de Lady Di, Dodi Al-Fayed.

En tanto, Diana parecía estar bien y era atendida por el equipo. Philippe Boyer, otro de los bomberos, le puso a la princesa un collarín cervical y una mascara respiratoria. Luego de dio una manta isotérmica y entre ambos subieron a la madre de William y Harry a la ambulancia..

Hasta ese momento, el sargento no había reconocido a la princesa. “Él me dice quién es ella y luego, sí, la reconozco, pero en el momento no la reconocí”, apuntó.

Por su parte el médico Frederic Mailliez, quien se encontraba fuera de servicio y que se encontró con el accidente cuando iba de camino a su casa, también entregó detalles sobre lo ocurrido.

En ese sentido, señaló que ayudó a Diana que estaba en el suelo en la parte trasera del automóvil en el que viajaba.

“No estaba sangrando (en ese entonces) pero estaba casi inconsciente y tenía dificultad para respirar. Entonces mi objetivo era ayudarla a respirar más fácilmente. Fue una situación bastante difícil para mí. Estaba solo, tenía poco equipo. Se veía bien durante los primeros minutos”, expresó.

Al respecto, indicó que “comencé a hablarle en inglés, diciéndole que yo era médico y que la ambulancia estaba en camino y que todo iba a estar bien”.

Luego que el personal de emergencias se hiciera cargo del accidente y subieran a Lady Di a una ambulancia, Maillez se retiró del lugar. “Dejé la escena sin saber a quién estaba tratando”, concluyó.