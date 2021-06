Madre se entera que sus hijos eran maltratados con impactante dibujo: “Está prohibido tocar a los niños”

De una forma bastante escalofriante una madre se enteró que la cuidadora maltrataba a sus hijos. Los niños hicieron un dibujo que daba cuenta de lo que pasaba en la casa.

En una entrevista con el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, la madre de los niños relató los hechos. Los niños le entregaron un dibujo para que lo pegara en el refrigerador, que decía: “Está prohibido tocar a los niños”.

“Ahí me dije por qué me dibujó esto, me llamó la atención, me asustó, porque ellos dibujan mucho siempre”, dijo la madre de los niños.

Y para salir de las dudas, revisó las cámaras y vio el maltrato que sufrían sus hijos por parte de la asesora del hogar.

Uno de los niños relató lo sucedido un día: “‘me tomó y me pegó en la cabeza contra la muralla’, me dijo. Al ver los videos, era más fuerte de lo que el niño me relató porque los encerró en un baño. Mis hijos fueron vulnerados, quedé impactada”.

“Ella era súper amorosa con ellos cuando yo estaba. Y cuando estaba desocupada, leía la biblia y escuchaba música religiosa. Me confíe por eso”, agregó.