¿Mayor seguridad en condominios? Puntos a considerar para contratar un guardia de seguridad

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) arrojó que durante el año 2020, un 19,2% de los hogares del país declara haber sido víctima de un delito, cifra -4,5 puntos porcentuales (pp) menor que la registrada en el año 2019, y que es la más baja desde el año 2012. Aún así, un 84,3% de los encuestados percibió que la delincuencia aumentó en el país.



Es por esto, que contar con el apoyo y monitoreo constante de un guardia de seguridad en un condominio, es una necesidad muy importante en estos días gracias al aumento de la delincuencia. Es que pese a la importancia, su presencia no siempre está disponible en condominios de casas o de edificios, por lo que es importante comprender cuáles son sus funciones y cómo aportarán dentro de la vida en comunidad.

Definición

De hecho, el reglamento de seguridad privada del Ministerio del Interior, define al guardia de seguridad como una persona natural, que presta servicios de seguridad privada, y que protege a personas y/o bienes, dentro de un recinto o área determinada. Es muy importante poder tomar la decisión de contratarlo en forma colectiva, apoyándose en las altas cifras de delincuencia e inseguridad.

Es por esto, que CUSP (Centro Unitario de Seguridad Privada), elaboró los siguientes puntos para no tener problemas en el futuro.

Conducta Intachable

No encontrarse actualmente acusado o haber sido condenado por crimen o simple delito. Además, de no haber sido sancionado por actos de violencia intrafamiliar de acuerdo con la ley N° 20.066. Obviamente no encontrarse formalizado, y ser mayor de edad.

Claridad en su trabajo

Otro punto importante, es tener condiciones físicas y psíquicas compatibles con las labores por desempeñar, esto porque de seguro verá muchas situaciones complejas durante sus turnos.

Educación y Capacitaciones

Fabiola Pino, Directora Nacional de CUSP (Centro Unitario de Seguridad Privada), asegura que “deben haber cursado la educación media o su equivalente.

Luego, tomar en cuenta que deben utilizar un uniforme con las especificaciones que indica el Decreto 867 y que el guardia de seguridad no está autorizado para poseer armas de fuego en el cumplimiento de sus labores. Además, son responsables por la formación y certificación de las personas, realizando el Curso OS 10, aprobando los exámenes de los cursos de capacitación que correspondan, según lo exigido por la Autoridad Fiscalizadora en materias de Seguridad Privada correspondiente

Si eres extranjero

Manejar el idioma castellano, y contar con la permanencia definitiva

Carabineros de Chile registró hasta abril de 2018, la existencia de 1.705 empresas vigentes de seguridad privada con recursos humanos en Chile. La mayor concentración de estas empresas se encuentra en la Región Metropolitana llegando a 750, le sigue el Biobío con 209 y Valparaíso, con 133.