Superintendencia investigará polémica clase sobre estallido social en liceo de Tomé

La Superintendencia de Educación anunció este martes 22 que investigará el video de un profesor de Tomé en que plantearía polémicos argumentos a sus alumnos sobre el estallido social. Les dijo que Sebastián Piñera no sale de Chile porque afuera lo tomarían preso. Se trata de una fracción de una clase de un profesor en que también habló, entre otras cosas, del caso del docente detenido por golpear un torniquete en la estación del Metro San Joaquín.

Al respecto, la Super publicó comunicado en que dice que ingresó una denuncia “para investigar estos hechos y verificar si las acciones que tomó el establecimiento se ajustan a lo que indica la normativa educacional en cuanto al respeto de la libertad de enseñanza, de expresión y de conciencia, con el objeto de resguardar los derechos y libertades fundamentales de los estudiantes”.

En el video objeto de la polémica sobre la que se pronunció la Superintendencia, se aprecia a un profesor del liceo Ecuador de Tomé que se refiere a hechos del estallido social y pregunta a sus alumnos en una clase remota. “¿Tú crees que ese profesor es un delincuente porque probablemente en un día de furia, que lo puede tener cualquier persona, estaba rompiendo los torniquetes del Metro? ¿Tú crees que esa persona es un delincuente?”, le pregunta a uno de sus alumnos.

El muchacho le respondió esto: “Eso se llama desorden público. Es un delito”.

Sin embargo, el profesor no quedó conforme con esa respuesta, porque luego le dijo: “Mira, vuelvo a insistir. Tú tienes que pensarlo en el contexto en el cual se producen las cosas. Ese profesor, si hubiera sido un día normal, probablemente no te rompe el Metro. No te rompe los torniquetes del Metro. Pero no fue un día normal. El 18 de octubre no fue un día común y corriente. Fue un día de estallido social. Fue un día en el que se decretó el toque de queda”, le dijo el profesor.

Y añadió: “Al tiempo después Piñera sacó a los militares a la calle. O sea, yo te puedo mostrar videos de los militares en la calle disparando a la gente y eso es una realidad. Te puedo mostrar videos de carabineros cargando a la gente con productos incendiarios, para que sean acusados de terroristas. Y eso es una realidad. Te puedo mostrar la entrevista de Fabiola Campillay, del otro día, que quedó ciega por acción de las policías. Y que ella cuenta que todos los días despierta en la noche y quiere volver a ver pero no puede”.

Al último, en la fracción de la clase que se aprecia, el profesor preguntó: “¿por qué crees tú que Piñera no sale del país? No sale porque afuera de estas fronteras lo están esperando para tomarlo preso. Y lo están esperando porque desde el 18 de octubre en adelante hubo atropellos de los derechos humanos, por violencia sistemática desde el Estado hacia las personas”.

La Superintendencia de Educación hizo un llamado a que los establecimientos tomen “las medidas necesarias para evitar que se pase a llevar la libertad de pensamiento y de conciencia de los niños”.