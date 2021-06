Jadue acusa falta de preguntas por violaciones a DDHH a Chile Vamos y Boric advierte: “Señor Piñera, está avisado”

Daniel Jadue y Gabriel Boric tuvieron un punto de crítica en común en contra de los periodistas del debate de CNN Chile y Chilevisión. Ellos cuestionaron que anoche no le hayan hecho ninguna pregunta de violaciones de los derechos humanos a los cuatro candidatos presidenciales de Chile Vamos. Más aún dijeron porque todos ellos fueron ministros de Sebastián Piñera en algún momento.

Todo partió por una pregunta ciudadana. Se trató de una consulta de Patricia Rojas, de la Asociación de Venezolanos en Chile. Ella les pregunto: “¿Cuál es su opinión sobre lo que ha hecho el régimen de Maduro en materia de violación de derechos humanos, en materia de vulneración de condiciones de vida mínima y que ha forzado la salida de más de cinco millones de venezolanos?”.

Antes de responder la pregunta, que repitió Macarena Pizarro, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue dijo: “Yo he condenado las violaciones de los derechos humanos cuando se dan. No sólo en Venezuela, sino en todo Chile. Me llama la atención que ayer no haya habido ninguna pregunta los tres ministros que estaban aquí de este Gobierno que viola los derechos humanos, pero que hoy día salga una situación bastante compleja de un país distinto. Al menos me llama la atención”.

A eso luego se sumó Boric. “Concuerdo con Daniel que es insólito que a cuatro exministros de Estado de un Gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia de manera brutal no se le haya hecho ayer ninguna pregunta respecto de eso. Pero sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente, con todas las vías de la ley”.

Y Boric aprovechó de hacer un anuncio: “Así que señor Piñera está avisado”.