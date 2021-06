Enrique Paris pospone anuncios de reformas al plan Paso a Paso: ya no serán mañana jueves

Enrique Paris, el ministro de Salud, dijo la tarde de este miércoles que mañana no se informarán cambio en el plan Paso a Paso, retrocediendo en lo que había anunciado. El ministro Paris dijo que mientras no reciban una respuesta de las organizaciones que realizaron sus propuestas no habrá nueva información.

Según 24 horas, Enrique Paris dijo que actualmente el Gobierno analiza las propuestas de las organizaciones que se presentaron en la reunión del sábado 19. La información surge un día después de que la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, dijo que su propuesta aún no era analizada.

Sobre los cambios del plan Paso a Paso, el ministro Enrique Paris dijo que “en el documento se acogieron algunas ideas del Colegio Médico (…) las hemos leído y analizado (…) y no vamos a responder nada definitivo hasta que no demos a conocer a las entidades que participaron en la reunión del sábado”.

A eso, Enrique París añadió que “una vez que ellos conozcan esa información, daremos a conocer los cambios o probables cambios al plan”. Es por ello que los anuncios “no se harán mañana de ninguna manera (…) Vamos a entregar a ellos un documento, vamos a esperar su respuesta”, volvió a explicar Enrique Paris y que luego comunicarían los cambios o medidas acordados.

Dijo que esto no tiene una fecha definida. Mañana corresponde que el Minsal informe en su reporte diario cambios de comunas en el plan Paso a Paso.