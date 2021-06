Ossandón asegura que hay riesgo que la derecha no pase a segunda vuelta y que en ese caso votará por Provoste

El senador RN, Manuel José Ossandón, se refirió a los candidatos presidenciales de Chile Vamos, y de los cuales uno pasará a primera vuelta de camino hacia La Moneda.

En conversación con T13 Noche, el parlamentario aseguró que los candidatos “deberían ponerse de acuerdo con los partidos políticos y en vez de hacer una primaria, preparar a un candidato, al que sea más competitivo para la presidencial”.

En ese contexto, Ossandón aseguró que existe un riesgo de que la derecha no pase a la segunda vuelta, por lo que si eso pasara, precisó que votará por Yasna Provoste.

“Si no pasa la derecha no solamente voy a votar por ella (Provoste), voy a trabajar por ella. Yo no le tengo ningún miedo a la centroizquierda. Prefiero un proyecto de centroderecha, pero un proyecto de verdad, ayer no vimos ningún proyecto de verdad”, aseguró.

Por otro lado, Ossandón añadió que “Provoste es alguien que tiene grandes características, siempre ha sido republicana. Es una persona que tiene muchas diferencias conmigo, pero tiene carácter, tiene las cosas claras, que hay que proteger las instituciones”.