Día de furia: hombre destruye auto cero kilómetros en concesionaria y el video se vuelve viral

Un día de furia se vivió en una concesionaria en Argentina, luego que un hombre destruyera un auto cero kilómetros.

Según informa TN, el sujeto ingresó al recinto ubicado en Buenos Aires y al grito de “estafadores” destrozó un vehículo y parte del mobiliario del local.

En el registro, que dura cerca de 30 segundos, se ve como el hombre golpea un automóvil rojo. Primero le da una patada, luego utiliza una silla y finalmente le da con un cartel de acero.

Personal policial llegó al lugar tras ser alertado por los trabajadores y detuvo al individuo, de 30 años y de nacionalidad paraguaya.

Posteriormente, en entrevista con el mismo medio, el hombre afirmó que se encuentra “arrepentido” de su conducta.

“Fue un impulso. Perdí el control y rompí todo, estoy arrepentido”, relató.

Sobre la acusación de estafadores que hizo en la concesionaria, indicó que todo data del 2016 cuando se anotó para comprar un vehículo por 260 mil pesos argentinos, operación que al final no se concretó.

Cuando pagó las primeras cuatro cuotas, consultó cuando le entregarían el auto, respondiéndole que se tardarían entre dos a tres meses.

Al no quedar conforme con la respuesta, puso fin a la operación y pidió la devolución del dinero. La concesionaria le respondió que primero tenía que cumplirse el plazo del plan de compra que tenía.

“Me llamaron la semana pasada y me dijeron que me devuelven la plata, viaje desde Glew para acá”, señaló el hombre, quien se encuentra sin trabajo.

Sin embargo, aseguró finalmente que no le dieron la devolución. “Me ofrecieron otro plan y me dijeron que tenía que esperar un año más para que me devuelvan el dinero”, expresó.