Joaquín Lavín puso en tik tok una llamada por marihuana: ¿Hay alguien al otro lado?

Joaquín Lavín, el precandidato presidencial de la UDI, publicó en tik tok un llamado telefónico a un joven en el que le plantea abandonar el consumo de mariahuana. Lavín, alcalde saliente de Las Condes, replica así lo que dijo durante el debate presidencial del lunes pasado, que las mamás de su comuna le piden que llame a los jóvenes para que no se droguen.

“Hola, soy Joaquín Lavín, y tu mamá me dijo que estabai fumando marihuana. ¿Estai loco, hueón? No lo hagai. No, en serio. De verdad”, dice en un video que se prolonga por apenas unos segundos, adentro de un auto. La duda es si realmente al otro lado de la línea había alguien escuchando. Hasta ahora en redes sociales la situación ha sido parodiada con distintos receptores del llamado, desde animales de la selva hasta gente reconocida por uso de marihuana.

Durante el debate del lunes en CNN – Chilevisión, Joaquín Lavín se mostró en contra de permitir la legalización de cualquier droga. “Por ningún motivo legalizaría la marihuana. Conozco lo que significa para una familia cuando uno de sus hijos se transforma en adicto. Me ha tocado muchas veces empatizar con mamás que se sacan la mugre para que sus hijos no caigan en la droga y de repente me pasan el teléfono”, dijo en el debate.

Y la frase famosa vino a continuación: “Don Joaquín, por favor, llame a mi hijo y pídale que no fume, que no caiga en la marihuana”.