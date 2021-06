Cuento del tío 2.0: pidió a dueño de moto que lo grabara andando en ella y se la robó

Un cuento del tío inesperado enfrentó un veterinario peruano, en la localidad de Surco, un distrito en la parte sur de Lima. El joven se ofreció para realizar una carrera en su moto a un tipo que suponía conocido de un amigo suyo. El problema es que después de llevarlo se quedó sin moto.

Según publicó La República, la víctima contó que el llevó al tipo porque “es amigo de un amigo. Me pidió que lo traslade hasta Surco y me iba a pagar la carrera. Antes de irse, me pidió que lo grabe manejando mi moto, para que suba las imágenes a sus redes sociales”, dijo al canal de TV Latina.

Dio una vuelta en el vehículo y luego le indicó que quería que lo tomara con su teléfono mientras andaba en la moto. Pero quería tomas desde más lejos así que pisó el acelerador y partió con rumbo desconocido. Tan desconocido que el veterinario no lo volvió a ver ni a él ni a su moto.

“Primero grabé con su celular. Ya para la segunda vuelta me dijo que grabe con el mío, que él iba a entrar por una calle más lejana. En ese momento salió huyendo”, señaló. El sujeto compartió las imágenes con los canales de televisión y realizó la denuncia respectiva.

“Ésta fue la última vez que vería su moto”, dijo el reportero del canal Latina TV para comentar este nuevo tipo de cuento del tío.