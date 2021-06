Estudiante acusado de subir a sitio porno relaciones con su ex es suspendido por la Usach

El estudiante acusado de colocar en un sitio porno los videos de las relaciones sexuales que mantuvo con una ex ahora quedó suspendido en su universidad. Así lo informó la tarde de este viernes el director jurídico de la Universidad de Santiago (Usach), Angel Jara, en una declaración pública.

El caso del estudiante se supo porque su expareja, también estudiante de la Usach, lo denunció en un reportaje en el programa “Hola Chile” de La Red. Ahí ella contó que el muchacho los grababa teniente relaciones sexuales, escenas que ella después descubrió que él subió al sitio XVIDEOS.

“La primera vez que me dijo si podía grabar. Yo le dije que no, que no me parecía y era algo que nunca había hecho. Entonces, él lo aceptó y no pasó nada, pero con el tiempo él seguía con la insistencia. Yo cedí. Yo sé que uno nunca termina de conocer a las personas, pero yo esperaba que él me engañara, no que me hiciera algo así”, dijo la afectada.

“Encontré videos que él grababa mientras yo dormía. Esta persona, además de hacerme esto, abusaba de mí”, afirmó.

Estudiante investigado

Esta tarde en su declaración pública la universidad señaló que “siguiendo los procedimientos y protocolos de nuestra casa de estudios, ha sido instruido un sumario y la suspensión provisional del estudiante”. La declaración señala que esto se mantendrá “hasta que termine la investigación”. También la Usach dijo que en este caso activó todos los mecanismos en ayuda de la afectada.

“Atendiendo a la confidencialidad que exige el proceso, así como el respeto a la intimidad y dignidad de las personas involucradas, no es posible entregar mayores antecedentes a través del presente comunicado”, señala el texto. “Hacemos un llamado a rechazar todo tipo de acto que atente contra la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria”, concluye.