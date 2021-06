El horror de italiano al ver que su novia quería pedir pizza con piña: “Me tengo que ir de aquí”

Una singular reacción tuvo un italiano luego de ver que su novia bromeara con que quería pedir pizza con piña.

“¿Crees que si pido piña en la pizza, me la traerían?”, le preguntó su pareja, una joven estadounidense, mientras estaban en un restaurante en Italia.

La cara de su novio cambió radicalmente, poniendo una expresión de horror al escuchar la pregunta.

“No lo sé, pero si haces algo así, no puedo seguir viviendo aquí”, le respondió el joven, identificado como Carlo.

Ante esto, la mujer le señaló que era común en su país pedir pizza con piña.

“Sé que lo hacen en Estados Unidos. Lo he probado y está bien, está bueno, no puedo decir que no esté bueno. Pero si alguien sabe que eres mi prometida y aquí pides piña, me tengo que ir de aquí”, aseguró el hombre.

La conversación fue subida a Tiktok por la joven, identificada como Sarah, volviéndose el video en viral.