Desgarrador relato de mujer que le demolieron su kiosko sin aviso en Independencia

Una dramática y desgarradora situación vivió una mujer de la comuna de Independencia, quien sufrió la demolición de su kiosco de comida rápida, con todas sus pertenencias en su interior por parte del municipio.

En conversación con Mucho Gusto, la mujer identificada como Gladys, no pudo contener las lágrimas ante la violenta demolición de su fuente de trabajo y en la que había invertido su 10% para enrejar el local.

La mujer relató que “estaba en mi casa, y una amiga me dice ‘¿Gladys, sacaste el local?’ le dije: ‘¡Cómo voy a sacar el local!’, y llego aquí y ustedes ven como estaba, era un local grande que lo tengo hace 8 años”.

¿Por qué la demolición? Según la dueña del local “en un momento dado dijeron que era un punto neurálgico de delincuencia, porque esa esquina se quemó hace 8 años, y fui a hablar en la municipalidad y les dije quería enrejarlo para que la gente no se metiera, porque me lo tenían de motel, de baño, de cantina”.

“Lo resguardé, le puse reja por dentro, por fuera, con mi 10% dentro del local le puse el refrigerador, tenía microondas, tenía mi cocina, tenía todo lo que un local de comida tiene que tener y me lo aplastaron, una máquina, me dijeron los vecinos”, agregó.

Según la mujer, vecinos se acercaron al personal municipal a cargo de la demolición, quienes aseguraron que la propia dueña había ordenado la destrucción del negocio: “Yo no di ninguna orden, yo no he hablado con nadie, a mi nadie me llamó”, acusó.

“Llegó Carabineros con dos camionetas de la Municipalidad, llegó Enel, para sacar el empalme, fueron tres instituciones que se unieron fríamente”, aseguró.

La explicación del alcalde Durán

Minutos después, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, asumió el error y se comprometió para el próximo martes entregarle un nuevo local a la afectada con todos los bienes reparados.

“Quiero insistir que acá hay una responsabilidad grave de la municipalidad, de la que yo personalmente como alcalde me hago cargo y que tenemos que reparar”, aseguró el edil.

“Independiente de las circunstancias por las que se genera este trámite, obviamente hay una obligación de contactar a la persona, de explicar la situación, de verificar cuáles son las alternativas, lo que corresponda y nada de eso, a la luz de lo que estoy viendo en este minuto, se hizo”, agregó.