Muere legendaria figura del rock argentino: Crook integró los Redonditos de Ricota y Abuelos de la Nada

El cantante, saxofonista y líder de los Funky Torinos, Willy Crook, falleció este domingo a los 55 años. La causa fue un accidente cerebrovascular que el músico sufrió el pasado 8 de junio. El rockero integró históricas bandas del escenario argentino como Los Redonditos de Ricota y Los Abuelos de la Nada.

El músico de 55 años se encontraba internado desde el pasado 9 de junio luego de sufrir el derrame cerebral. La noticia del deceso fue confirmada por su jefa de prensa Paula Alberti en las redes sociales

“Es una tremenda tristeza hacerles llegar que Willy Crook ha fallecido el día de hoy. Gracias a todos por el apoyo incondicional de tantos días”, expresó Alberti en las redes sociales.

Willy Crook nació el 28 de agosto de 1965 en Buenos Aires, reseña Diario Uno de Mendoza. Paladín del underground y máximo exponente argentino del funk, el soul y el r&b, Crook cuenta con una larga trayectoria. Lae inició en 1982 como saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dejando su huella en los primeros dos discos, Gulp y Oktubre.

“Me fui porque me hervía la cabeza de ideas musicales y con los Redonditos no podía llevarlas a cabo. Me consumían mucha energía. Todo era Lennon y McCartney, es decir, Beilinson y Solari”, contó Willy sobre su salida de Los Redonditos.

“Tenía veintipocos años: era un pequeño imbécil. Ahora soy un gran imbécil. Después sí me fui: me bajé de la banda cuando se empezó a ganar guita en serio” agregó Willy Crook en el libro Fuimos Reyes. La historia completa de Los Redonditos de Ricota.

La huella de Crook en el rock argentino

Willy Crook también colaboró con una larga lista de artistas argentinos. Entre ellos, Charly García, Los Abuelos de la Nada, Los Fabulosos Cadillacs, Sumo, Los Gardelitos, Virus, Riff, Memphis la Blusera, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Encargados, Andrés Calamaro, La Mona Jiménez, Viejas Locas y Gillespi, entre tantos.

También se dio el gusto de tocar con artistas internacionales como Rita Marley, Los Toreros Muertos, Gotan Project, Alvin Lee, Echo & The Bunnymen o Dermis Tatú. Además, abrió los shows de James Brown y David Bowie en sus visitas a Buenos Aires.

El rock argentino llora la muerte de Crook, una figura legendaria de la música latina.