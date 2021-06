Telemedicina en pandemia: la alternativa para evitar ir a los servicios de salud

Esta semana el gobierno confirmó que ya se presentó en Chile el primer caso de la nueva variante Delta del Covid-19. Según la información que se tiene de ésta, es mucho más contagiosa. Y sus efectos pueden ser más graves que las del virus ya conocido por todos.

Los últimos datos arrojan que Delta, originada en India a fines de 2020, ya está en 80 naciones. En América Latina, Argentina, México y Perú ya han constatado casos en sus territorios y sus síntomas difieren de los que generalmente se asocian con el coronavirus.

Evitar la presencialidad

A todo lo anterior se suma el hecho que un infectado con Delta tienen casi dos veces más posibilidades de terminar hospitalizado que alguien que enferme con Alfa y su contagio solo requeriría de unos segundos de contacto, para poder infectarse.

Considerando todos estos efectos, hoy es más necesario aún que las personas con enfermedades crónicas estén protegidas del contagio. Aún cuando la mayoría ya debería haber recibido las dos dosis de la vacuna.

Precauciones sanitarias

“La pandemia no se ha acabado, y que exista una vacuna no nos protege al 100%, ya que está comprobado que es un virus que evoluciona muy rápido. Los enfermos crónicos tienen sistemas inmunes debilitados y están doblemente expuestos, así que la recomendación es mantener el aislamiento y el autocuidado mientras no se encuentre controlado totalmente el Coronavirus”, afirma el médico de monitoreo continuo de Avis.Care, Jesús González.

El llamado del especialista es a mantener las precauciones sanitarias y que aquellos pacientes con enfermedades de base sigan controlándose y eviten salir de su hogar, lo que se puede lograr mediante el uso de la tecnología.

Telemedicina

Aplicaciones como Avis.Care (www.avis.care), permiten que a través de su smartphone, las personas pueden contar con un equipo clínico 24/7, que los monitorea permanentemente y que se contacta con el paciente en caso de que tenga algún tipo de descompensación.

La aplicación es compatible con las plataformas de IOS y Android, pudiendo vincularse directamente con los aparatos de toma de presión, glucómetro, pesa o electrocardiograma portátil. De esta forma, se convierte en un método inteligente para cuidar patologías como diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad (asociadas a estas patologías) y alteraciones cardíacas.

Desde cualquier smartphone

Se puede descargar desde cualquier smartphone y cuenta con distintos planes de monitoreo y atención a distancia. Incluso uno de sus planes incluye electrocardiograma portátil, dispositivo clínico que logra realizar un electrocardiograma en 30 segundos, pudiendo detectar alteraciones en la frecuencia y ritmo cardíaco, disminuyendo el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con el corazón.